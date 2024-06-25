25 Haziran 2024, Salı
Katil İsrail'den vahşet! İsmail Heniyye'nin evine bombalı saldırı! Kız kardeşi dahil 10 kişi şehit oldu
Gazze'deki Müslüman soykırımıyla "21. yüzyılın katilleri" olarak tarihe geçen İşgalci devlet İsrail, bölgede insanlık dramı yaşatmaya devam ediyor. 263 günü aşan saldırılarda 37 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail-Lübnan sınırında ise gerilim bir kez daha tırmandı. Acımasızlığına hiçbir şekilde ara vermeyen katil İsrail ordusu, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniyye'nin kuzey Gazze'deki aile evini bombaladı.
Giriş: 25.06.2024 15:46 Güncelleme: 25.06.2024 15:47
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