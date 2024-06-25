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Katil İsrail'den vahşet! İsmail Heniyye'nin evine bombalı saldırı! Kız kardeşi dahil 10 kişi şehit oldu

Gazze'deki Müslüman soykırımıyla "21. yüzyılın katilleri" olarak tarihe geçen İşgalci devlet İsrail, bölgede insanlık dramı yaşatmaya devam ediyor. 263 günü aşan saldırılarda 37 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail-Lübnan sınırında ise gerilim bir kez daha tırmandı. Acımasızlığına hiçbir şekilde ara vermeyen katil İsrail ordusu, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniyye'nin kuzey Gazze'deki aile evini bombaladı.

ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 15:46 Güncelleme: 25.06.2024 15:47
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Katil İsrail’den vahşet! İsmail Heniyye’nin evine bombalı saldırı! Kız kardeşi dahil 10 kişi şehit oldu
Katil İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Filistin'e ölüm yağdırdı. 263 günü geçen saldırılarda 37 binden fazla sivil hayattan koparıldı.
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Katil İsrail’den vahşet! İsmail Heniyye’nin evine bombalı saldırı! Kız kardeşi dahil 10 kişi şehit oldu
Gazze Şeridi'nden yükselen kadın ve çocukların feryadına tüm dünya kulak tıkarken bölgede gerilim bir kez daha tırmandı. Lübnan ile İsrail arasında artan çatışmalar nedeniyle savaş çanları çalmaya başladı.
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Katil İsrail’den vahşet! İsmail Heniyye’nin evine bombalı saldırı! Kız kardeşi dahil 10 kişi şehit oldu
Al Jazeera ise kan donduran bir iddia ortaya attı. Öyle ki İsrail ordusu Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniyye'nin kuzey Gazze'deki aile evini bombaladı. Saldırıda Hamas'ın kız kardeşinin de aralarında bulunduğu en az 10 kişinin öldüğü açıklandı. İsrail ordusu daha önce de Gazze Şehri yakınlarındaki Şati kamp alanına saldırı düzenlemiş, yerel medya saldırıda Haniye ailesinin bir üyesinin hayatını kaybettiğini yazmıştı.
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Katil İsrail’den vahşet! İsmail Heniyye’nin evine bombalı saldırı! Kız kardeşi dahil 10 kişi şehit oldu

NİSAN AYINDA DA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniyye'nin Nisan ayında üç oğlu ve dört torunu İsrail saldırılarında hayatını kaybetmişti.

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Katil İsrail’den vahşet! İsmail Heniyye’nin evine bombalı saldırı! Kız kardeşi dahil 10 kişi şehit oldu

Haniyye kaybı sonrası tavrının değişmeyeceğini belirterek "Tüm halkımız ve Gazze'deki tüm aileler kanla ağır bir bedel ödedi ve ben de onlardan biriyim" ifadelerini kullandı.