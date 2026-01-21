Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü facianın üzerinden bir yıl geçti
Türkiye, 21 Ocak 2025 sabahına tarihinin en büyük facialarından birinin haberiyle uyandı. Grand Kartal Otel'de saat 03.17'de çıkan ve saatlerce süren yangında, 34'ü çocuk olmak üzere 78 kişi hayatını kaybetti. Facianın birinci yıl dönümünde acılar hala tazeliğini korurken, yangının yaşandığı noktada anma törenleri düzenlendi.
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının 1. yılında, hayatını kaybeden 78 kişi için anma programı düzenlendi.
Aileler ve vatandaşlar, yangının meydana geldiği saat 03.17'de otelin önünde bir araya geldi.
Otelin önündeki alana hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının konulmasının ardından karanfiller bırakıldı, mumlar yakıldı, dilek balonları gökyüzüne uçuruldu.
Yangında yaşamını yitirenlerin isimleri ve "melek figürleri", lazerle otelin ön cephesine yansıtıldı. Bazı ailelerin gözyaşı döktüğü ve sarılarak birbirlerini teselli ettiği görüldü.
"ACILARIMIZ HİÇBİR ZAMAN EKSİLMEDİ"
Yangında oğlu Yiğit Gençbay'ı yitiren Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, gazetecilere, tam bir yıl önce, bunun gibi zifiri karanlık bir gecede 78 canlarını kaybettiklerini söyledi.
Çok basit şekilde çıkan ve kendi kendine sönümlenebilecek bir yangının, organize kötülükler, hatalar, kusurlar, kasıtlarla faciaya, insan kaybı açısından dünyada 6'ncı büyük otel yangınına dönüştüğünü belirten Gençbay, "Maalesef bu topluma yakışmayan bir fotoğraftı. Biz 1 yıl önce bu fotoğrafla karşılaştık ve evlatlarımızı, canlarımızı kaybettik." dedi.