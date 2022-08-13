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Kartal’da bir garip hırsızlık! Görünce önce öptü, sonra…

İstanbul'un Kartal ilçesinde meydana gelen bir olayda eve giren bir hırsız, odanın karanlık olması sebebiyle kendisini erkek arkadaşı zanneden kadını ilk önce öptü ardından da telefonunu çaldı. Uyku sersemi kadın uyumak için yatağına geri gittiğinde sevgilisini görünce korkuyla bağırmaya başladı. Evden kaçan ve kısa süre içinde yakalanan hırsız, suçlamaları reddetti.

DHA
Giriş Tarihi: 13.08.2022 12:34
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Kartal’da bir garip hırsızlık! Görünce önce öptü, sonra…

Olay, İstanbul Kartal'da yaşandı. Gece sularında eve giren bir hırsız, odanın karanlık olması sebebiyle kendisini erkek arkadaşı zanneden kadını ilk önce öptü ardından da telefonunu çaldı. Yatağına uyumak için döndüğünde sevgilisini gören kadın paniğe kapılırken olay sonrası kaçan hırsız kısa süre içerisinde yakalandı. Emniyetteki ifadesinde başından geçenleri anlatan kadın "Rüya mı gerçek mi emin olamadım" derken suçlamaları reddeden hırsız tutuklandı.

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Kartal’da bir garip hırsızlık! Görünce önce öptü, sonra…

UYKU SERSEMİ SEVGİLİSİ ZANNETTİ

Olay, 31 Temmuz saat 03.15 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Emniyette verilen şikayetçi ifadesine göre olay şöyle gerçekleşti: Bir sitenin zemin katında oturan 34 yaşındaki S.D. adlı kadını evine hırsız girdi.

O sırada uyuyan S.D. telefonunun ışığının yanması üzerine uyandı. Uyku sersemi olan kadın, odanın karanlık olması sebebiyle ayakta gördüğü hırsızı erkek arkadaşı zannetti.

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Kartal’da bir garip hırsızlık! Görünce önce öptü, sonra…

"HAYATIM NE YAPIYORSUN" DEDİ ÖPTÜ…

S.D. hırsıza "Hayatım ne yapıyorsun" diye seslenince hırsız, uyku sersemi olan kadını öptü. S.D. uyumak için diğer tarafa döndüğünde ise yatakta erkek arkadaşının uyuduğunu gördü. S.D. evde başka birisi olduğunu anladığında; kadının komodin üzerindeki telefonunu çalan hırsız, pencereden atlayarak kayıplara karıştı.

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Kartal’da bir garip hırsızlık! Görünce önce öptü, sonra…

"RÜYA MI GERÇEK Mİ EMİN OLAMADIM"

Emniyetteki ifadesinde yaşadıklarını anlatan S.D.'nin "Rüya mı gerçek mi emin olamadım. Telefonu bulamayınca önce site yönetimine müracaat ettim. Kamera kayıtlarına bakmak için bekledim ancak bu süre ertelenince 8 Ağustos 2022 tarihinde karakola başvurarak şikayetçi oldum. İkametime girerek cep telefonumu çalan ve beni öpen şahıstan şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

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Kartal’da bir garip hırsızlık! Görünce önce öptü, sonra…

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olay yerinin çevresini gösteren güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde bir kişinin olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştığı ve beline bir şeyler sıkıştırdığı tespit edildi. Polis görüntülerdeki kişinin Yasin A. olduğunu tespit ederek savcılık talimatıyla şüpheliyi gözaltına aldı.