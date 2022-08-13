Kartal’da bir garip hırsızlık! Görünce önce öptü, sonra…

İstanbul'un Kartal ilçesinde meydana gelen bir olayda eve giren bir hırsız, odanın karanlık olması sebebiyle kendisini erkek arkadaşı zanneden kadını ilk önce öptü ardından da telefonunu çaldı. Uyku sersemi kadın uyumak için yatağına geri gittiğinde sevgilisini görünce korkuyla bağırmaya başladı. Evden kaçan ve kısa süre içinde yakalanan hırsız, suçlamaları reddetti.

DHA Giriş Tarihi: 13.08.2022 12:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL