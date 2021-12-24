24 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kartal şovu felaketle sonuçlanıyordu! Birden dalarak küçük çocuğu kaçırmaya çalıştı

Kartal şovu felaketle sonuçlanıyordu! Birden dalarak küçük çocuğu kaçırmaya çalıştı

Avustralya'da düzenlenen vahşi yaşam şovu felaketle sonuçlanıyordu. Dev kartal korku dolu anlar yaşattı. 15 metre pike yapan kartal küçük bir çocuğa saldırdı. İzleyenlerin donup kaldığı olayda, kartal başına konduğu altı yaşlarındaki çocukla birlikte havalanmaya çalıştı. O anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 24.12.2021 08:13
  • 1
  • 232
Kartal şovu felaketle sonuçlanıyordu! Birden dalarak küçük çocuğu kaçırmaya çalıştı

Avustralya'daki Alice Springs Desert adlı bir doğal parkta herkesin yüreğini ağzına getiren bir olay yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 232
Kartal şovu felaketle sonuçlanıyordu! Birden dalarak küçük çocuğu kaçırmaya çalıştı

ŞANS ESERİ KURTULDU!

Doğal parkta düzenlenen kuş şovu sırasında, devasa boyutlardaki bir kartal küçük bir çocuğu pençeleriyle kavrayarak kaçırmaya çalıştı. Altı ile sekiz yaş arasında olduğu tahmin edilen küçük çocuk, vahşi hayvanın elinden yüzüne aldığı küçük bir sıyrıkla kurtuldu.

  • 3
  • 232
Kartal şovu felaketle sonuçlanıyordu! Birden dalarak küçük çocuğu kaçırmaya çalıştı

Yaşanan bu olay sonrasında park yetkilileri kuş şovunu iptal etti ve ağlayan küçük çocuğa sağlık ekipleri tarafından ilk yardım müdahalesi yapıldı.

  • 4
  • 232
Kartal şovu felaketle sonuçlanıyordu! Birden dalarak küçük çocuğu kaçırmaya çalıştı

Bu korku dolu anlar yaşandığı sırada doğal parkta bulunan akademisyen gazeteci Christine O'Connell ise kartalın çocuğu kapüşonundan yakalayarak saldırdığı anları görüntüleyip Instagram hesabına koydu. BBC'ye konuşan O'Connell kartalın çocuğa saldırmasının sebebini; küçük çocuğun üzerine giydiği kapüşonlu giysinin fermuarını sürekli açıp kapaması ve bu durumun kartalın saldırganlaşmasına neden olduğu şeklinde açıkladı.

  • 5
  • 232
Kartal şovu felaketle sonuçlanıyordu! Birden dalarak küçük çocuğu kaçırmaya çalıştı

DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜ! KAPLANA YEM OLUYORDU...

Rusya'nın Baltık Denizi kıyısında bulunan Kaliningrad Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret edenler bir dehşete tanıklık etti.