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Kartal şovu felaketle sonuçlanıyordu! Birden dalarak küçük çocuğu kaçırmaya çalıştı
Avustralya'da düzenlenen vahşi yaşam şovu felaketle sonuçlanıyordu. Dev kartal korku dolu anlar yaşattı. 15 metre pike yapan kartal küçük bir çocuğa saldırdı. İzleyenlerin donup kaldığı olayda, kartal başına konduğu altı yaşlarındaki çocukla birlikte havalanmaya çalıştı. O anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından böyle görüntülendi.