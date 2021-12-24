Kartal şovu felaketle sonuçlanıyordu! Birden dalarak küçük çocuğu kaçırmaya çalıştı

ŞANS ESERİ KURTULDU!

Doğal parkta düzenlenen kuş şovu sırasında, devasa boyutlardaki bir kartal küçük bir çocuğu pençeleriyle kavrayarak kaçırmaya çalıştı. Altı ile sekiz yaş arasında olduğu tahmin edilen küçük çocuk, vahşi hayvanın elinden yüzüne aldığı küçük bir sıyrıkla kurtuldu.