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Haberler Galeri Kars'ta kırsalda kaybolan Tarık Altun'dan sevindiren haber! Bakın nerede bulundu

Kars'ta kırsalda kaybolan Tarık Altun'dan sevindiren haber! Bakın nerede bulundu

Kars'ta Ramazan Bayramı arifesinde hayvanları otlatmaya gittiği arazide kaybolan 12 yaşındaki çocuk bir kayanın dibinde uyurken bulundu. Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun bilincinin açık olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 04.05.2022 12:45 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 13:13
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Kars’ta kırsalda kaybolan Tarık Altun’dan sevindiren haber! Bakın nerede bulundu

Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde 1 Mayıs'ta sabah saatlerinde akrabalarıyla hayvanlarını otlatmaya gittiği arazide kaybolan 12 yaşındaki Tarık Altun'dan, arama çalışmalarının dördüncü gününde sevinçli haber geldi.

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Kars’ta kırsalda kaybolan Tarık Altun’dan sevindiren haber! Bakın nerede bulundu

Arama çalışmalarını sürdüren amca Taner Altun ve köylüler, çocuğu Yalınkaya köyü kırsalındaki bir kayanın dibinde uyurken buldu.

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Kars’ta kırsalda kaybolan Tarık Altun’dan sevindiren haber! Bakın nerede bulundu

Jandarma ekiplerinin desteğiyle ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun bilincinin açık olduğu belirtildi.

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Kars’ta kırsalda kaybolan Tarık Altun’dan sevindiren haber! Bakın nerede bulundu

Amca Altun, AA muhabirine, ekiplerden ayrı yaptığı çalışmada yeğenini bulduğunu belirterek, "Allah herkesten razı olsun. Bütün köylüler, ekipler seferber oldu, Allah devletimizden razı olsun. Bir kayanın dibinde yüz üstü yatarken buldum, suyla elini yüzün yıkadım." dedi.

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Kars’ta kırsalda kaybolan Tarık Altun’dan sevindiren haber! Bakın nerede bulundu

- OLAY

Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde 1 Mayıs'ta sabah saatlerinde Selma ile Oktay Altun çiftinin 12 yaşındaki çocukları Tarık Altun, akrabalarıyla hayvan otlatmaya gitmişti. Sağanağın etkili olmasıyla akrabalarının eve gönderdiği Altun'un, saat 17.00 sularında eve dönmediği anlaşılmıştı.