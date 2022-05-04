Kars’ta kırsalda kaybolan Tarık Altun’dan sevindiren haber! Bakın nerede bulundu

Amca Altun, AA muhabirine, ekiplerden ayrı yaptığı çalışmada yeğenini bulduğunu belirterek, "Allah herkesten razı olsun. Bütün köylüler, ekipler seferber oldu, Allah devletimizden razı olsun. Bir kayanın dibinde yüz üstü yatarken buldum, suyla elini yüzün yıkadım." dedi.