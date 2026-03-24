Kars'ta bahar ortasında kış manzarası: Benliahmet İstasyonu karla kaplandı
Kars'ta bahar aylarının gelmesine rağmen etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, doğayla tarihin iç içe geçtiği eşsiz manzaralar oluşturdu. Çam ağaçlarıyla çevrili tarihi Benliahmet Tren İstasyonu, yaklaşık 1 metreyi bulan kar örtüsüyle adeta zamanın durduğu bir tabloyu andırdı. Havadan görüntülenen istasyon, beyaz örtüyle kaplanan yapısı ve çevresindeki doğal dokusuyla kartpostallık görüntüler sundu.
Bölgedeki geniş tarım arazileri de yoğun kar yağışından nasibini aldı. Bahar ekim sezonuna hazırlanan tarlalar, kalın kar tabakasıyla tamamen örtülerek adeta beyaz bir denizi andırdı. Havadan çekilen görüntülerde, karla kaplı arazilerin geometrik yapısı dikkat çekerken, doğanın sakinliği görenleri büyülüyor.
ÇAM ORMANLARIYLA EŞSİZ UYUM
İstasyon çevresindeki çam ormanları, manzaraya derinlik katarken, yeşil ile beyazın oluşturduğu kontrast, bölgeyi görsel açıdan daha da etkileyici hale getirdi. Özellikle drone ile kaydedilen görüntüler, doğanın sunduğu eşsiz uyumu gözler önüne serdi.
GÖRÜNTÜLER İLGİ ODAĞI OLDU
Öte yandan, kartpostal görüntüleriyle Benliahmet İstasyonu, bir kez daha doğa ile tarihin buluştuğu simge noktalardan biri olduğunu gözler önüne serdi.