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26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kars'ta ahır yaparken buldu! Bilim insanlarının incelemesini istedi Kars'ta ahır yaparken buldu! Bilim insanlarının incelemesini istedi
Kars'ta yaşayan Sezgin Ancı, ahır yapmak için kolları sıvadı. Ancı, temel kazı çalışmalarında bulduğu ve üzerinde çeşitli figür ve resimler bulunan taşların değerli olduğunu söyleyerek bilim insanları tarafından incelenmesini istedi
Giriş Tarihi: 26.01.2021 11:23
Merkez Halitpaşa Mahallesi´nde yaşayan Sezgin Ancı, bir süre önce ahır yapmak için temel kazdığı sırada, üzerlerinde çeşitli figür ve resimler olan taşlar buldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çıplak gözle ilk bakıldığında ne olduğu anlaşılmayan fakat dikkatlice incelendiğinde 3 boyutlu olduğu ve içlerinde gizli resimlerin bulunduğu taşlarda Hz. İsa'nın kanatlı resmi, Meryem Ana ve kutsal kase gibi figürlerin yanı sıra değişik şekillerde objeler de görülüyor. Taşların üzerinde fil, köpek, geyik, boğa olarak tasvir edilmiş resimler de yer alıyor.
'BİLİM İNSANLARININ DİKKATLE İNCELEMESİ LAZIM'
Arazisinde ahır yapımı için temel kazısı sırasında taşları bulduğunu belirten Sezgin Ancı, "Taş biçimde fakat kırık bir tandırın içinde olması ve kül içerisinde olması dikkatimi çekti.
Müzeye getirdiğimde taş olarak isimlendirdiler ama ben bunların üzerinde belirli bir zaman sonra yoğunlaştım ve insan eliyle yapıldığından şüphelendim.
Ben bunların pişmiş toprakla yapıldığına inanıyorum. Bunlar daha sonra taş şeklini almışlar. Ben bunların Maden Tetkik Arama´ya (MTA) göndererek kimyasal yapısını incelettirdim. Tarihlendirilmesi için de Ankara Üniversitesi'ne gönderdim. TÜBİTAK'ta tarihlendirilmesi gerektiğini belirttiler. Bu objeleri bilim insanlarımızın dikkatle araştırmasını istiyorum. Çünkü bu şekilde bende olması bir şeyi değiştirmez.