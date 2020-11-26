Karnında şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvurdu! Çıkan hayrete düşürdü! Tam 14 kilo…

'ŞİŞKİNLİK DEYİP GEÇMEYİN'

Dr. İlhami Taşdöven, karın şişkinliklerinin sadece 'şişkinlik' olarak görülmemesi gerektiğini ifade ederek, "Bu şişkinlikler karşımıza tümör şeklinde gelebiliyor. Şişkinlik diye geçmeyelim ve bu durumda en yakın doktora başvurmayı öneririm. Anlamsız kilo kayıpları, halsizlik ve şişkinlik şikayetleri bazen tümör belirtisi olabiliyor. Özellikle 40'lı yaşlardan sonra bunların takiplerinin yapılmasını öneririm. Tedavi edilmezse bu büyük kitleler diğer organların dolaşımını bozacağı için ileride daha çok sıkıntı yaşatabilir. Erken teşhis ve tanı önemlidir. Erken tanıyla bu kitle çıkarıldığında hasta normal yaşamına devam edebilir" diye konuştu.