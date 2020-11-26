Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
26 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Karnında şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvurdu! Çıkan hayrete düşürdü! Tam 14 kilo… Karnında şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvurdu! Çıkan hayrete düşürdü! Tam 14 kilo…
Son dakika haberi... Zonguldak'ta ani kilo kaybı ve karında şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran Mustafa C.'nin (56) karnından çıkarılan hayrete düşürdü. Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İlhami Taşdöven, "şişkinlik deyip geçmeyin" uyarısında bulundu. Bakın karnından ne çıktı?
Giriş Tarihi: 26.11.2020 14:57 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 15:02
Zonguldak'ta ani kilo kaybı ve karında şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran Mustafa C.'nin (56) karnından çıkarılan hayrete düşürdü. Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İlhami Taşdöven, "şişkinlik deyip geçmeyin" uyarısında bulundu. Bakın karnından ne çıktı?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne ani kilo kaybı ve karında şişkinlik şikayetiyle başvuran Mustafa C.'nin karnında 60 santimetre büyüklüğünde tümör tespit edildi.
Mustafa C., tümörün iç organlarına yaptığı baskı nedeniyle acil ameliyata alındı. 14 kilo ağırlığında olduğu tespit edilen tümör, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İlhami Taşdöven ve ekibinin yaptığı başarılı ameliyatla çıkarıldı.
KARIN BÖLGESİNİ TAMAMEN KAPLAMIŞTI
Mustafa C., 5 günlük tedavi sonrası sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Hasta hakkında bilgi veren Dr. Taşdöven,
"Hastamıza yaptığımız ameliyatta karın bölgesini tamamen kaplayan büyük bir kitleyle karşılaştık. Bu kitlenin kalın ve ince bağırsağı hastanın sağ tarafına ittiğini gördük. Bu kitleyi dışarı aldık. Dışarı aldıktan sonra iki üç tane daha küçük kitlelerle de karşılaştık. Onları da temizledik. Hastayı daha sonra servisimizde takip ettik. 5 günlük takip sonrasında şifa ile taburcu ettik" dedi. 'ŞİŞKİNLİK DEYİP GEÇMEYİN' Dr. İlhami Taşdöven, karın şişkinliklerinin sadece 'şişkinlik' olarak görülmemesi gerektiğini ifade ederek, "Bu şişkinlikler karşımıza tümör şeklinde gelebiliyor. Şişkinlik diye geçmeyelim ve bu durumda en yakın doktora başvurmayı öneririm. Anlamsız kilo kayıpları, halsizlik ve şişkinlik şikayetleri bazen tümör belirtisi olabiliyor. Özellikle 40'lı yaşlardan sonra bunların takiplerinin yapılmasını öneririm. Tedavi edilmezse bu büyük kitleler diğer organların dolaşımını bozacağı için ileride daha çok sıkıntı yaşatabilir. Erken teşhis ve tanı önemlidir. Erken tanıyla bu kitle çıkarıldığında hasta normal yaşamına devam edebilir" diye konuştu.