Karne not girişleri ne zaman bitiyor? 2023 e-Okul sistemi ne zaman kapanıyor? e-Okul devamsızlık ne zaman kapanacak? MEB karne notu sorgulama

2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci döneminin son haftasına girildi. 20 Ocak Cuma günü karnelerini alacak olan lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri not ortalamalarını merak ediyor. Milyonlarca öğrenci 15 tatil öncesinde e-okul sisteminin ne zaman kapanacağını öğrenmeye çalışıyorlar. Peki 2023 Karne not girişleri ne zaman bitiyor? E-okul devamsızlık ne zaman kapanacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 16.01.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 08:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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