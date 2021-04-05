Karısı kumar masasında basılan koca polislere tehditler savurdu! Skandal olay

YARALI KADININ BAŞINDA GAZETECİLERE FERYAT ETTİ

Polislere hakaret eden ve alkollü olduğu iddia edilen Osman M., gazetecilerin üzerine yürüyerek, "Halime bak karımın, gelin bakın, haline bakın" şeklinde bağırarak yerde yaralı olarak yatan eşi olduğunu iddia eden Berna M'yi gösterdi. Şüpheli Osman M., "Savcı yok mu?, polisler attı, ölüyorum, beni yaktınız, niye ittiriyorsun karımı" şeklinde kameralara bağırdı.