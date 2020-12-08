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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Karında şişlik ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gitti! İçinden çıkan hayrete düşürdü! Ameliyatta iki kişi zor tuttu Karında şişlik ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gitti! İçinden çıkan hayrete düşürdü! Ameliyatta iki kişi zor tuttu
Van'da, 18 yaşındaki Şilan Bayer'in, karında şişlik ve nefes darlığı şikayetiyle gittiği hastanede ameliyatla karnından 9 kilo 800 gram ağırlığında kitle çıkarıldı. Ameliyatı yapan Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yunus Emre Purut, "Ameliyattan sonra çıkarttığımız kitlenin uzunluğunun bir ucundan diğerine kavisi de dahil edildiğinde 52 santimetre, ağırlığının ise 9 kilo 800 gram olduğunu gördük. Ameliyatı yaparken kitleyi büyüklüğünden dolayı 2 arkadaşımız tutmak durumunda kaldı" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 08.12.2020 08:59 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 09:11
Van'da bir yıldır nefes darlığı ve karnında şişlik şikayeti görülen Şilan Bayer, son 3 ayda rahatsızlığı artınca Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Doktorların yaptığı muayenede, Bayer'in karnında büyük bir kitle tespit edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR 9 KİLO 800 GRAMLIK KİTLE, AMELİYATLA ÇIKARTILDI Görüntüleme yöntemlerinin ardından hemen ameliyat kararı verdiklerini belirten Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yunus Emre Purut, "Yaptığımız muayene ve görüntüleme tetkiklerinin ardından hastamız için ameliyat kararı verdik. Ameliyata kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. İpek Uzaldı ve 2 hemşire arkadaşımız ile birlikte girdik ve 2,5 saat süren bir ameliyat oldu. Ameliyatta, bir ucundan diğerine 52 santimetre olan 9 kilo 800 gram ağırlığındaki kitleyi çıkarabildik. Ameliyatı yaparken kitleyi 2 arkadaşımız tutmak durumunda kaldı. Başarılı bir şekilde ameliyatı tamamladık. Hastamızda şifa ile taburcu olup, bu hadiseyi geride bıraktı" diye konuştu.
Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yunus Emre Purut,
"Daha önce de bu tür şikâyetleri olmuş ama ailesine söylemeye çekinmiş. Onlarda dolayısıyla doktora götürememişler. Bize geldiğinde yaptığımız görüntüleme yöntemlerinde ve muayenemizde yumurtalığından kaynaklandığını düşündüğümüz diyaframına kadar uzanan bir kitle tespit ettik" dedi. BİRAZ GEÇ KALIYORLAR Van'da 8 aydır görev yaptığını anlatan Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yunus Emre Purut, bu boyutlara yakın ameliyatla çıkardığı 3'üncü kitle olduğunu belirterek, "Ben 8 aydır buradayım ve bu boyutlara yakın aldığım 3'üncü kitle oldu. Hastalar bize başvurduklarında bir tık geç kalıyorlar gibi. Özellikle bu yaşlarda şikayetlerini ailelerine söylerken biraz çekingen davranıyorlar. Bu bölge zannediyorum son çalıştığım İstanbul iline oranla bu boyuttaki kitlelerin daha fazla olduğu bir bölge" diye konuştu. DOKTORLAR BİLE HAMİLE SANDI! ÇIKANLARA KİMSE İNANAMADI...
Swansea kentinde yaşayan Keely Favell 2014'te kilo almaya başladı.