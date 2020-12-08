BİRAZ GEÇ KALIYORLAR

Van'da 8 aydır görev yaptığını anlatan Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yunus Emre Purut, bu boyutlara yakın ameliyatla çıkardığı 3'üncü kitle olduğunu belirterek, "Ben 8 aydır buradayım ve bu boyutlara yakın aldığım 3'üncü kitle oldu. Hastalar bize başvurduklarında bir tık geç kalıyorlar gibi. Özellikle bu yaşlarda şikayetlerini ailelerine söylerken biraz çekingen davranıyorlar. Bu bölge zannediyorum son çalıştığım İstanbul iline oranla bu boyuttaki kitlelerin daha fazla olduğu bir bölge" diye konuştu.