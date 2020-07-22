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Karıncaların bir sırrı daha ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Hayvanlar aleminin en çalışkan topluluğu karıncaların yeni bir sırları daha öğrenildi. Kendilerinden 8 kat büyük olan avları,yiyecekleri bile taşıyacak kadar güçlü olan karıncalar, bu anlamda en güçlü hayvan kategorisinde bulunuyor. Karıncaların hangi bilgilere vakıf olduğunu anlamak için, karınca yuvasında deney gerçekleştiren bir kişi gördüğü manzara karşısında adeta şoke oldu. O anlar sosyal medyadan tüm dünya ile paylaşılınca, tıklanma rekorları kırıldı. İşte karıncalar hakkında ortaya çıkan o gerçek...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 09:35
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Karıncaların bir sırrı daha ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Ateş karıncalarının bilimsel adı "Solenopsis invicta" dır. Doğal yaşam alanları Güney Amarikanın Amazon yağmur ormanlarıdır ama muhtemelen insanların etkisiyle Kuzey Amerika, Çin ve Avustralya'ya da yayılmışlardır.

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Karıncaların bir sırrı daha ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Hayvanlar aleminin en çalışkan üyeleri olarak bilinen karıncaların gizemli hayatına mini bir baskın yapmaya ne dersiniz. Karınca yuvasına erimiş alüminyum döken adam, o görüntüleri Youtube üzerinden paylaştı. Ortaya çıkan sonuç ise inanılmaz.

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Karıncaların bir sırrı daha ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı
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Karıncaların bir sırrı daha ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı
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Karıncaların bir sırrı daha ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı