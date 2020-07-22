Karıncaların bir sırrı daha ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Hayvanlar aleminin en çalışkan topluluğu karıncaların yeni bir sırları daha öğrenildi. Kendilerinden 8 kat büyük olan avları,yiyecekleri bile taşıyacak kadar güçlü olan karıncalar, bu anlamda en güçlü hayvan kategorisinde bulunuyor. Karıncaların hangi bilgilere vakıf olduğunu anlamak için, karınca yuvasında deney gerçekleştiren bir kişi gördüğü manzara karşısında adeta şoke oldu. O anlar sosyal medyadan tüm dünya ile paylaşılınca, tıklanma rekorları kırıldı. İşte karıncalar hakkında ortaya çıkan o gerçek...