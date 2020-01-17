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Karıncalar inşa etti! Bilim adamları o görüntülere inanamadı

Karınca kolonisiyle karşılaşan adam bahçesinde bir deneye kalkıştı. Çalışkanlık denildiğinde akla ilk gelenlerden biri olan karıncaların yuvasını incelemek isteyen adam ilgin bir şey yaptı. Karınca yuvasına alüminyum döken kişi ortaya çıkanlar karşısında şaşkına döndü. Sosyal paylaşım sitesi Youtube'da milyonlarca defa izlenen karınca yuvasına alüminyum dökülen görüntüler sizlerle...

Giriş Tarihi: 17.01.2020 16:53 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 16:57
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Karıncalar inşa etti! Bilim adamları o görüntülere inanamadı
Karıncalar inşa etti! Bilim adamları o görüntülere inanamadı

Hayvanlar aleminin en çalışkan üyeleri olarak bilinen karıncaların gizemli hayatına mini bir baskın yapmaya ne dersiniz. Karınca yuvasına erimiş alüminyum döken adam, o görüntüleri Youtube üzerinden paylaştı. Ortaya çıkan sonuç ise inanılmaz.

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Karıncalar inşa etti! Bilim adamları o görüntülere inanamadı
Karıncalar inşa etti! Bilim adamları o görüntülere inanamadı

Ateş karıncalarının bilimsel adı "Solenopsis invicta" dır. Doğal yaşam alanları Güney Amarikanın Amazon yağmur ormanlarıdır ama muhtemelen insanların etkisiyle Kuzey Amerika, Çin ve Avustralya'ya da yayılmışlardır.

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Karıncalar inşa etti! Bilim adamları o görüntülere inanamadı
Karıncalar inşa etti! Bilim adamları o görüntülere inanamadı

Her yıl ateş karıncaları milyonlarca dolarlık zarara neden olmaktadırlar çünkü yedikleri her yeri kurutma özellikleri var bu nedenle ekonomik olarak çok büyük bir sorundurlar.

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Karıncalar inşa etti! Bilim adamları o görüntülere inanamadı
Karıncalar inşa etti! Bilim adamları o görüntülere inanamadı
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Karıncalar inşa etti! Bilim adamları o görüntülere inanamadı
Karıncalar inşa etti! Bilim adamları o görüntülere inanamadı