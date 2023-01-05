Karınca yuvasından sanat eseri çıktı 🐜 Vahşi doğanın usta mimarları! Otoban, yan yol ve patika bile yapmışlar

Karıncaların ustalığını gözler önüne serdi! Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Bu sorunun cevabını arayan bilim insanları, Brezilya'da eski bir karınca yuvasına on ton beton döktü. Yaptıkları özenli çalışma sonrası ortaya çıkan görüntüler sosyal medyayı salladı. Görüntülenen karınca şehrinin içinde otobanlar, yan yollar, patikalar ve binden fazla odanın bulunması dikkat çekti.