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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Karınca yuvasında denedikleri test dünyayı şaşkına çevirdi! Karınca yuvasına alüminyum döktüler Karınca yuvasında denedikleri test dünyayı şaşkına çevirdi! Karınca yuvasına alüminyum döktüler
Doğada denenen testlerinden biri de karınca yuvasına alüminyum dökmek oldu. Karınca kolonisinin bulunduğu yuvaya alüminyum döken genç adam, daha sonra bölgeyi kazmaya başladı. Araştırmasının sonuçları ise sosyal medyayı salladı. KArınca yuvasının hatları "tam bir sanat eseri" şeklinde yorumlandı.
Giriş Tarihi: 08.12.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 08:59
Doğada ilgiyle takip edilenlerden biri de hiç şüphesiz karınca yuvasıdır. Genç adamın karınca yuvasına alüminyum dökerek yaptığı test büyük yankı uyandırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ateş karıncalarının bilimsel adı "Solenopsis invicta" dır. Doğal yaşam alanları Güney Amarikanın Amazon yağmur ormanlarıdır ama muhtemelen insanların etkisiyle Kuzey Amerika, Çin ve Avustralya'ya da yayılmışlardır.
Her yıl ateş karıncaları milyonlarca dolarlık zarara neden olmaktadırlar çünkü yedikleri her yeri kurutma özellikleri var bu nedenle ekonomik olarak çok büyük bir sorundurlar.
Hayvanlar aleminin en çalışkan üyeleri olarak bilinen karıncaların gizemli hayatına mini bir baskın yapmaya ne dersiniz. Karınca yuvasına erimiş alüminyum döken adam, o görüntüleri Youtube üzerinden paylaştı. Ortaya çıkan sonuç ise inanılmaz.