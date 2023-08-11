Karın ağrısı şikayetiyle gitti hemen ameliyata alındı 👨‍⚕️ Rahminden çıkanı görünce gözlerine inanamadı | Tam 2,5 kilo ağırlığında

"HAYATIMI DOKTORLARA BORÇLUYUM"

Kendisini 3 günde ayağa kaldırdığını doktorlara minnet borçlu olduğunu ifade eden Daşdemir, "Ağrım ve kanamam vardı şimdi hepsi geçti, hayatımı bu doktorlara borçluyum." dedi.

Eşi Nazım Daşdemir ise hastaneden ve doktorlardan çok memnun kaldıklarını vurgulayarak, eşinin sağlığına kavuşması için çabalayan sağlık personellerine teşekkür etti.