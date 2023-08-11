11 Ağustos 2023, Cuma
Karın ağrısı şikayetiyle gitti hemen ameliyata alındı 👨⚕️ Rahminden çıkanı görünce gözlerine inanamadı | Tam 2,5 kilo ağırlığında
Kars'ta gerçekleştirilen operasyon doktor ve hasta yakınlarını şaşkına çevirdi. Karın ağrısı şikayetiyle doktorun yolunu tutan 49 yaşındaki Nurcan Daşdemir yapılan muayene sonrası hemen ameliyata alındı. Yapılan operasyonda vatandaşın rahminden çıkarılanlar doktor ve hasta yakınlarını şoke etti.
Giriş Tarihi: 11.08.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 11:54
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