Karı sanata dönüştürdü, kardan padişah yaptı

Erzincan'da etkili olan kar yağışı, bu kez sıradan bir kardan adam yerine detaylı bir kardan padişah heykeline dönüştü. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu gencin parkta gerçekleştirdiği çalışma, kısa sürede kentte ilgi odağı oldu.

Erzincan'da son günlerde etkisini artıran kar yağışı, kent merkezinde dikkat çeken bir sanat çalışmasına sahne oldu. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu İsmail İşler, klasik kardan adam figürü yerine tarihi bir karakter tasarlayarak karı bir heykele dönüştürdü. Ortaya çıkan "kardan padişah" figürü, şehir sakinlerinin yoğun ilgisini çekti.

YAKLAŞIK 3 SAAT SÜRDÜ Kent merkezindeki bir parkta biriken karları değerlendiren İşler, klasik kardan adam yerine farklı ve özgün bir tasarım ortaya koydu. Çalışmasını yaklaşık üç saatlik bir sürede tamamlayan genç, figürü şekillendirirken kaşık kullandı.