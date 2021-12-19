Kargo ile gelen ölüm! Acı haberler peş peşe geldi

Son günlerde sahte içki nedeniyle ölümlerin yaşandığına dikkati çeken Akça, "Alkol TAPDK'nın vermiş olduğu belgelerle belirtilen adreslerde satılabilir. Yani sitelerde ya da herhangi bir yerde alkolün satışı yasak. İnternette alkol alışverişi yapılması zaten yasak. Tüketiciler alkolü siparişle, internet sitelerinden ya da WhatsApp gruplarından almasın. Alıyorlarsa kanunları hiçe saymaktadırlar. Etil alkol TAPDK belgesi ile satılır. Merdiven altı yerlerde üretimi yapılan alkol, kaçak alkole giriyor. Bu işletmeler kaçak olduğu için bu belgeleri almaları imkansız" diye konuştu.