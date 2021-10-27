Karga kabusu 10 ay sonra geri döndü! Bir kenti alarma geçiren olay

'KÜÇÜK CANLILAR AÇIK HEDEFTE AV OLDU'

Yaklaşık 10 ay sonra kentte görülen karga istilası hakkında konuşan uzman biyolog ve çevre mühendisi Kemal Kayatürk, "2021 baharı ve yazı, Ardahan ve civarında oldukça kurak geçti. Dolu yağışları ise ekili alanlar ile bitki örtüsünün hem gelişmemesine hem de yol olmasına neden oldu. Bitki örtüsünden mahrum kalan küçük canlılar da açık hedefte av oldu. Tabii bunu en iyi değerlendiren canlılardan biri de kargalar oldu. Artan beslenme ve rahatça üreme ile çok sayıda yavru yapma imkanı doğdu" dedi.

