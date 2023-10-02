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Karasu’da denizde kaybolan 14 yaşındaki çocuktan kahreden haber! 15 gün sonra cesedi çıkarıldı

Son dakika | Bir buçuk ay önce taşındığı Sakarya'nın Karasu ilçesinde 15 gün önce denizde kaybolan 14 yaşındaki genç Muhammet Cebrail Kozan'dan acı haber geldi. Denizde bulunan büyük oranda tanınmaz haldeki cesedin Kozan'a ait olduğu tespit edildi.

Giriş Tarihi: 02.10.2023 15:47 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023 15:49
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Karasu’da denizde kaybolan 14 yaşındaki çocuktan kahreden haber! 15 gün sonra cesedi çıkarıldı

Olay, 17 Eylül Pazar günü Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde meydana gelmişti.

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Karasu’da denizde kaybolan 14 yaşındaki çocuktan kahreden haber! 15 gün sonra cesedi çıkarıldı

HIRÇIN DALGALARA KAPILDI

İstanbul Çatalca'dan yaklaşık 1 buçuk ay önce Karasu'ya taşınan ve ailesi ile birlikte denize giren 14 yaşındaki Muhammet Cebrail Kozan, dalgaların arasında biranda gözden kayboldu.

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Karasu’da denizde kaybolan 14 yaşındaki çocuktan kahreden haber! 15 gün sonra cesedi çıkarıldı

Durumun haber verilmesi üzerine denizde arama çalışmaları başlatıldı.

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Karasu’da denizde kaybolan 14 yaşındaki çocuktan kahreden haber! 15 gün sonra cesedi çıkarıldı

CESET BULUNDU

Yapılan çalışmalar neticesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları suda bir erkek cesedi buldu.

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Karasu’da denizde kaybolan 14 yaşındaki çocuktan kahreden haber! 15 gün sonra cesedi çıkarıldı

15 GÜN SONRA ACI HABER

Sudan çıkarılan ve büyük oranda tanınmaz hale gelen cesedin 17 Eylül tarihinde denizde kaybolan Muhammet Cebrail Kozan'a ait olduğu tespit edildi.