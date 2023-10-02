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Karasu’da denizde kaybolan 14 yaşındaki çocuktan kahreden haber! 15 gün sonra cesedi çıkarıldı
Son dakika | Bir buçuk ay önce taşındığı Sakarya'nın Karasu ilçesinde 15 gün önce denizde kaybolan 14 yaşındaki genç Muhammet Cebrail Kozan'dan acı haber geldi. Denizde bulunan büyük oranda tanınmaz haldeki cesedin Kozan'a ait olduğu tespit edildi.
Giriş Tarihi: 02.10.2023 15:47Güncelleme Tarihi: 02.10.2023 15:49