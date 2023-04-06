Karaköy'de korku dolu anlar! 5 katlı bina çöktü
Karaköy Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binada sabah 06.30 sıralarında kısmi çökme meydana gelmişti. Binanı önü bölümü ise saat 14.50'de büyük bir gürültü ile çöktü. Çökme anı kameraya yansıdı.
Giriş Tarihi: 06.04.2023
15:22 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023
15:23
Beyoğlu'nda yıkılma riski bulunan ve çevresinde güvenlik önlemi alınan 5 katlı tarihi metruk binada kısmi çökme meydana geldi.
Karaköy Kemeraltı Caddesi'ndeki 5 katlı tarihi metruk binada kısmi çökme yaşanması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tramvay yolunun geçtiği caddedeki bina çevresinde güvenlik önlemi alındı. Binanın çevresindeki diğer binalar da boşaltıldı.
Kısmi çökme yaşanan binada bir süre sonra yeniden bir çökmenin meydana gelmesiyle bölgede toz bulutu oluştu. Binadan düşen beton parçaları kaldırıma ve yola savruldu.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI, TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU
Güvenlik nedeniyle Beşiktaş istikametindeki yol, trafik akışına kapatıldı.
Emniyet güçleri tarafından binanın çevresine demir bariyerler yerleştirildi.
Öte yandan, T1 Kabataş-Bağcılar hattı seferleri, söz konusu binanın yıkılma riski nedeniyle Karaköy-Tophane arasında durduruldu.
Tramvay seferleri, Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılırken, Eminönü-Kabataş arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz hizmet veriliyor.
"MÜLKİYET SAHİBİ TARAFINDAN RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLATILMAMIŞ"
Bölgede incelemelerde bulunan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, aktif kullanılan, tramvayın da geçtiği bir yoldaki tarihi binada çökme tehlikesinin söz konusu olduğunu belirtti.