Karaköy’de korku dolu anlar! 5 katlı bina çöktü

"MÜLKİYET SAHİBİ TARAFINDAN RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLATILMAMIŞ"

Bölgede incelemelerde bulunan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, aktif kullanılan, tramvayın da geçtiği bir yoldaki tarihi binada çökme tehlikesinin söz konusu olduğunu belirtti.