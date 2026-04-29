Karahantepe’de 12 bin yıl öncesinin izleri ortaya çıktı: Anadolu insanı neyle besleniyordu?

Taş Tepeler Projesi kapsamında yürütülen Karahantepe kazılarında elde edilen analizler, bölgedeki ilk yerleşik toplulukların beslenme alışkanlıklarını ortaya çıkardı. 12 bin yıl öncesine tarihlenen bulgular, ağırlıklı olarak ceylan etinin tüketildiğini, baklagillerin ise beslenmede bitkisel unsurları oluşturduğunu ortaya koydu. Bu keşifler, o dönemin mühendislik ve sanat başarısının yanı sıra gelişmiş bir mutfak kültürüne de işaret ettiğini gösteriyor.

Tek Tek Dağları Milli Parkı sınırları içindeki ören yeri, hem akademik çalışmaların yoğunlaşması hem de artan ziyaretçi talebiyle birlikte hızla geliştiriliyor.

Taş Tepeler Projesi kapsamında Şanlıurfa'da yedi yıldır sürdürülen çalışmalar, Karahantepe'yi bölgenin en önemli kazı alanlarından biri haline getirdi. Göbeklitepe ile benzerlik gösteren alanda, "T" biçimli 250'den fazla dikili taşın yanı sıra insan heykelleri ve hayvan betimlemeleri gün yüzüne çıkarıldı.

Karahantepe'de yapılan analizler, erken yerleşik toplumların beslenme düzenine dair doğrudan veri sağladı. Yapılan incelemeler, bölgede yaşayan toplulukların ağırlıklı olarak ceylan tükettiğini gösterirken, bitki kalıntıları baklagillerin beslenmede belirleyici rol oynadığını ortaya koydu.

Bu süreçte geçen sezon elde edilen bulguların analizine odaklandıklarını ifade eden Necmi Karul, laboratuvar ve arşiv çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Bu incelemeler sayesinde beslenme alışkanlıkları ile ilgili yeni verilerle karşılaştıklarını, Göbeklitepe ve Karahantepe'yi karşılaştırma fırsatı bulduklarını aktardı. Elde edilen verilerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Her iki yerleşmede de ağırlıkla ceylan tüketiminin izlerine rastladık ama Göbeklitepe'de en azından ova seviyesinden dağların yüksek noktasına kadar büyük bir çeşitlilikte farklı ekolojik noktalarda yaşayabilecek hayvanların da tüketildiğini ve bunların oranlarını açığa çıkarabildik.

Bitki kalıntıları açısından da algımız, tahılların tüketimi yönündeydi. Burada yaşayan insanlar için o dönemde baklagillerin beslenmelerinde önemli bir yer tutmuş olduğunu gördük. Gelecek sezon bu verileri biraz daha artıracağız."