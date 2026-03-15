Karadeniz'in zorlu yollarında yerli ve milli otomobil Togg T10F taksi oldu
Trabzon'un Çaykara ilçesinde uzun yıllardır taksicilik yapan Mehmet Sabri Kara, Türkiye'nin yerli ve elektrikli otomobili Togg T10F modelini sarıya kaplatıp taksiye dönüştürerek, Karadeniz'in zorlu yollarında elektrikli taksi dönemini başlatan ilk isimlerden biri oldu.
Karadeniz'in zorlu coğrafyasında yıllardır direksiyon sallayan taksici Mehmet Sabri Kara, araç tercihiyle dikkat çekti. Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaşayan ve uzun yıllardır taksicilik yapan Kara, son araç değişiminde Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u tercih etti.
Yeni aldığı sıfır kilometre Togg T10F model aracını sarı renge kaplatan Kara, otomobiline taksi tabelası ve taksimetre de taktırarak Karadeniz'de elektrikli taksi dönemini başlattı.
"TÜRKİYE'DE T10F MODELİNİ İLK KEZ BEN TAKSİ YAPTIM"
Karadeniz'in sarp yollarında sessizce ilerleyen elektrikli taksinin sahibi Mehmet Sabri Kara, "Uzungöl'de dünyaca ünlü arabamızı kullanıyorum. Yerli ve milli olduğu için Togg'u tercih ettim. Daha önceden niyetim vardı ancak menzilinin artmasını bekledim.