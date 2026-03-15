Karadeniz'in zorlu yollarında yerli ve milli otomobil Togg T10F taksi oldu

Şimdilik menzille alakalı bir sıkıntı yaşamadım. Deneyimleyerek öğreneceğiz. Taksiye binenlerin ilk anda ekran hoşuna gidiyor. Araç ile fotoğraf çektirmek istiyorlar. Araca bindikten sonra tekrar arayan yolcular da oluyor. Vatandaşa iyi bir hizmet oluyor.

Türkiye'de T10F modelini ilk kez ben taksi yaptım. Araçtan genel olarak memnunum. Sosyal meyda hesabım vardı. Orada Togg ile paylaşımlar yaptıktan sonra paylaşımlarım daha da arttı. Togg'un farkı çok fazla. Menzilden istediğim performansı alırsam çok memnun olacağım.

Vatandaşlar ilk zamanlar çok garipsediler. Lüks araç burada olur mu diye sordular. Araca karşı soğuk olan insanlar vardı aracı tanıyınca daha sıcak bakmaya başladı.

Konfor çok iyi. Burada insanların araca bakış açısı değişti. Ses yok, teknoloji çok ileride. Yolcunun rahatlığı çok değişti. Taksi durağına gelip ben özellikle Togg ile gitmek istiyorum diyenler oluyor" dedi.

"YERLİ VE MİLLİ OLMASI AYRI BİR GURUR VERİYOR"

Çaykaralı Ömer Faruk Kazancı ise, "Alışık olmadığımız bir araç. Burada o kadar para verildi taksi olarak mı kullanılacak ön yargısındaydı. Bence güzel bir yenilik. İnsanlar açısından güzel bir hizmet. Rahat, temiz ve ferah. Yerli ve milli olması ayrı bir gurur veriyor" ifadelerini kullandı.