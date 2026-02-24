CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Karadeniz’in şifa otu tezgahta: Cesaret için yenilen bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Erfelek köylerinde doğal olarak yetişen zılbıt otu, baharla birlikte Sinop'ta pazarda satışa sunuldu. Vitamin ve mineral yönünden zengin olduğu belirtilen zılbıtın, eski zamanlarda askerlere cesaret verdiği için kullanıldığı biliniyor.

Karadeniz’in şifa otu tezgahta: Cesaret için yenilen bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor 1

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı köylerde toplanan zılbıt otu, sabah erken saatlerde hasat edilerek şehir merkezindeki köylü pazarına getiriliyor. Karadeniz'de özellikle Sinop ve Zonguldak çevresinde yetişen bu doğal bitki, kendine özgü aroması ve halk arasında atfedilen faydalarıyla yoğun talep görüyor.

Karadeniz’in şifa otu tezgahta: Cesaret için yenilen bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor 2

ZILBIT OTU SİNOP'TA TEZGAHLARDA

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı köylerde yetişen zılbıt otu, baharın gelişiyle birlikte pazara indirildi. Doğal alanlarda yetişen bitki, sabah erken saatlerde toplanarak pazarlarda satışa sunuluyor. Kendine özgü aromasıyla bilinen zılbıt, özellikle yöre halkı tarafından yoğun ilgi görüyor.

Karadeniz’in şifa otu tezgahta: Cesaret için yenilen bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor 3

BİR ZAMANLAR ASKERLERE CESARET İÇİN YEDİRİLİYORDU

İHA haberine göre, sıkıntıları gideren ve cesareti arttıran zılbıt otunun eski çağlarda savaşa giden askerlerde cesaret verdiği için kullanıldığı belirtiliyor. Karadeniz Bölgesi'nde, özellikle Sinop ve Zonguldak çevresinde yetişen ot, yöresel mutfağın temel ürünlerinden biri olarak kabul ediliyor. En yaygın tüketim şekli ise soğanlı ve yumurtalı yemek. Bunun yanı sıra farklı tariflerde de kullanılıyor.

Karadeniz’in şifa otu tezgahta: Cesaret için yenilen bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor 4

SAĞLIĞA BİRÇOK FAYDASI BULUNUYOR

Vitamin ve mineral bakımından zengin olan zılbıtın sağlığa birçok faydası bulunuyor. Şifalı yönüyle dikkat çeken otun;

▪ İdrar ve balgam söktürücü özelliği bulunduğu,
▪ Boğaz ağrısı ve öksürüğe karşı destekleyici olarak tüketildiği,
▪ İltihap ve enfeksiyonlara karşı yardımcı olduğu,
▪ Süt artırıcı ve sakinleştirici etkiler gösterdiği,
▪ Ateş düşürücü olarak kullanıldığı belirtiliyor.

Karadeniz’in şifa otu tezgahta: Cesaret için yenilen bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor 5

LAPASI YANIK VE YARALARA İYİ GELİYOR

Kış aylarında soğuk algınlığına karşı tüketilen zılbıt lapasının, yanık ve yaraların iyileşme sürecine de yardımcı olduğu biliniyor.