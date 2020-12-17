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17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Karadeniz'de ağlara dev bir balık takıldı! Böylesi ilk kez görüldü! İşte görenleri hayretler içinde bırakan o anlar Karadeniz'de ağlara dev bir balık takıldı! Böylesi ilk kez görüldü! İşte görenleri hayretler içinde bırakan o anlar Karadeniz'de ağlara dev bir balık takıldı! Böylesi ilk kez görüldü! İşte görenleri hayretler içinde bırakan o anlar... Karadeniz'de ağlarını toplamaya giden bir balıkçı karşılaştığı manzara karşısından hayretlere kapıldı. Ağlara takılan dev balık, balıkçının yüzünü güldürdü. İşte görenleri şaşkına çeviren o anlar Giriş Tarihi: 17.12.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 13:24
Kastamonu'da bir balıkçının ağlarına takılan dev balık görenleri oldukça şaşırttı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İnebolu ilçesinde, sabah denize açılan balıkçıların ağına 1 metre 35 santimetre uzunluğunda 14 kilogram ağırlığında levrek takıldı. Tezgahtaki yerini alan levrek ilgi görüyor.
İlçede balıkçılık yapan Salih Yurtaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zarbana köyü yakınlarında avlanan balıkçıların ağına büyük bir levreğin takıldığını söyledi.
Bu büyüklükte bir levreği tezgahlarda görmenin oldukça zor olduğunu belirten Yurtaydın, 1600 lira fiyat belirledikleri balığın kilogramını ise 120 liradan satışa çıkardığını ifade etti.
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