Karadeniz'de ağlara dev bir balık takıldı! Böylesi ilk kez görüldü! İşte görenleri hayretler içinde bırakan o anlar

Karadeniz'de ağlara dev bir balık takıldı! Böylesi ilk kez görüldü! İşte görenleri hayretler içinde bırakan o anlar... Karadeniz'de ağlarını toplamaya giden bir balıkçı karşılaştığı manzara karşısından hayretlere kapıldı. Ağlara takılan dev balık, balıkçının yüzünü güldürdü. İşte görenleri şaşkına çeviren o anlar

AA Giriş Tarihi: 17.12.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 13:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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