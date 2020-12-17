17 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Karadeniz'de ağlara dev bir balık takıldı! Böylesi ilk kez görüldü! İşte görenleri hayretler içinde bırakan o anlar

Karadeniz'de ağlara dev bir balık takıldı! Böylesi ilk kez görüldü! İşte görenleri hayretler içinde bırakan o anlar

Karadeniz'de ağlara dev bir balık takıldı! Böylesi ilk kez görüldü! İşte görenleri hayretler içinde bırakan o anlar... Karadeniz'de ağlarını toplamaya giden bir balıkçı karşılaştığı manzara karşısından hayretlere kapıldı. Ağlara takılan dev balık, balıkçının yüzünü güldürdü. İşte görenleri şaşkına çeviren o anlar

AA
Giriş Tarihi: 17.12.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 13:24
  • 1
  • 197
Karadeniz'de ağlara dev bir balık takıldı! Böylesi ilk kez görüldü! İşte görenleri hayretler içinde bırakan o anlar

Kastamonu'da bir balıkçının ağlarına takılan dev balık görenleri oldukça şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 197
Karadeniz'de ağlara dev bir balık takıldı! Böylesi ilk kez görüldü! İşte görenleri hayretler içinde bırakan o anlar

İnebolu ilçesinde, sabah denize açılan balıkçıların ağına 1 metre 35 santimetre uzunluğunda 14 kilogram ağırlığında levrek takıldı. Tezgahtaki yerini alan levrek ilgi görüyor.

  • 3
  • 197
Karadeniz'de ağlara dev bir balık takıldı! Böylesi ilk kez görüldü! İşte görenleri hayretler içinde bırakan o anlar

İlçede balıkçılık yapan Salih Yurtaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zarbana köyü yakınlarında avlanan balıkçıların ağına büyük bir levreğin takıldığını söyledi.

  • 4
  • 197
Karadeniz'de ağlara dev bir balık takıldı! Böylesi ilk kez görüldü! İşte görenleri hayretler içinde bırakan o anlar

Bu büyüklükte bir levreği tezgahlarda görmenin oldukça zor olduğunu belirten Yurtaydın, 1600 lira fiyat belirledikleri balığın kilogramını ise 120 liradan satışa çıkardığını ifade etti.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 5
  • 197
Karadeniz'de ağlara dev bir balık takıldı! Böylesi ilk kez görüldü! İşte görenleri hayretler içinde bırakan o anlar

KAPLUMBAĞANIN KARNINDAN ÇIKANLAR İSE GÖRENLERİ ADETA ŞOKE ETTİ