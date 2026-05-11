Karadağ’dan İstanbul’a uzanan kanlı infaz! Jovan Vukotic suikastının perde arkası ortaya çıktı

Karadağ'daki Podgoritsa Cezaevi'nin L1 koğuşunda bir araya gelen İzmirli çete lideri Binali Camgöz ile Kavac örgütünün kilit isimlerinin, koğuşta ele geçirilen gizli telefonlar üzerinden infaz planını yönettikleri deşifre edildi. Planın başarısında, Vukotic'in takiplere karşı hassas olması nedeniyle içeriden bilgi sağlayan şoför Emre Karaağaç'ın saf değiştirmesinin kilit rol oynadığı değerlendirilirken; Vukotic'in infazdan dakikalar önce "Ölülerinizi nereye gömüyorsunuz?" sorusu son sözleri oldu.

Cinayetten 10 gün sonra bir mail adresinden gelen gizli ihbar, suikastın arkasındaki Kavac örgütünü ve İstanbul'da saklanan kilit isimleri tek tek deşifre ederek operasyonun genişletilmesini sağladı. Sırp organize suç dünyasının İstanbul'daki hesaplaşması olarak bilinen Kavac ve Skaljari çeteleri arasındaki düşmanlık, 2014 yılında İspanya'nın Valencia kentinde kaybolan 200 kilogramlık kokain sevkiyatıyla başladı. Eskiden müttefik olan bu iki grup, uyuşturucu trafiğinin tek hakimi olmak için birbirlerine savaş ilan etti ve o tarihten bu yana Avrupa'nın pek çok kentinde onlarca infaz gerçekleştirdi.

SABAH'ta yer alan habere göre, Kavac örgütü lideri Radoje Zvicer, 2020 yılında Ukrayna'da uğradığı suikast girişiminden sorumlu tuttuğu Skaljari lideri Jovan Vukotic'i ortadan kaldırmak için Türkiye'de kapsamlı bir operasyon planladı. İstanbul Şişli'de 8 Eylül 2022'de gerçekleştirilen infazın ardından ortaya çıkan soruşturma dosyası, Sırp Kavac çetesi ile Türkiye'deki yerel suç örgütleri arasındaki kirli iş birliğini ve suikastın bilinmeyen ayrıntılarını gözler önüne serdi.

BOYUN VE CAMGÖZLER'İN LİDERİNE MÜBEBBET HAPİS İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli daha önce de Boyun çetesinin birçok soruşturmasını yöneten ve çete tarafından suikast talimatı da verilen Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Hasan Ceyhun'un 14 Mayıs'ta hazırlanan ek iddianamede şüpheli 6 kişi yer aldı. Kavac çetesinin iki yöneticisinin öldürülmesi hakkında planlama ve talimat verme aşamalarında yer alan Ayhan Arslan, Barış Boyun, Binali Deniz Camgöz, Faruk Erik, Radoje Zvicer ve Vladimir Bakoc'ın cezalandırılmasını talep edildi.

Türkiye'de işledikleri suçlar sebebiyle yeni nesil mafya yapılanması olarak bilinen Boyunlar çetesi lideri Barış Boyun ve Camgöz çetesi lideri Binali Camgöz'e işledikleri "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Azmettirme" suçlar sebebiyle müebbet ve ek hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Ayrıca Jovan Vukotic'in ve onun sağ kolu olarak bilinen Risto Mijanovic'in ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı.