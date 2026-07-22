Karabük'te kan donduran dehşet! Eşini boğazını keserek öldürdü

İddiaya göre zanlı, yaşları 7 ile 10 arasında değişen ikisi kız, biri erkek 3 çocuğunu zorla evden çıkardıktan sonra Köseoğlu ile tartışmaya başladı. Evden yükselen feryatları duyan çocuklar, büyük bir korkuyla yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Yenice İlçe Emniyet Amirliği'ne koşarak yardım istedi.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞTI: 6 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Cinayetin ardından ortaya çıkan detaylar ise infial yarattı. Dini nikahlı eşini öldürdüğü iddia edilen Yusuf B.'nin 6 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi. Şüphelinin, daha önce de Tutku Burcu Köseoğlu'na yönelik şiddet eylemleri nedeniyle cezaevine girdiği ve bir süre önce tahliye edilerek yeniden genç kadının peşine düştüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri ile Cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından genç kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.