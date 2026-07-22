Karabük'te kan donduran dehşet! Eşini boğazını keserek öldürdü
Karabük'ün Yenice ilçesinde dini nikahlı eşi Tutku Burcu Köseoğlu'nu bıçakla öldürdüğü iddia edilen Yusuf B. gözaltına alındı. Olayın ardından şüphelinin intihar girişiminde bulunduğu öğrenilirken, 6 ayrı suç kaydı bulunduğu ve aynı kadına yönelik şiddet nedeniyle daha önce cezaevinde kaldığı ortaya çıktı.
ÇOCUKLARINI DIŞARI ÇIKARIP ÖLÜM SAÇTI
Olay, Yenice ilçesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf B., 29 yaşındaki dini nikahlı eşi Tutku Burcu Köseoğlu'nun yaşadığı eve gelerek dehşet saçtı.
İddiaya göre zanlı, yaşları 7 ile 10 arasında değişen ikisi kız, biri erkek 3 çocuğunu zorla evden çıkardıktan sonra Köseoğlu ile tartışmaya başladı. Evden yükselen feryatları duyan çocuklar, büyük bir korkuyla yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Yenice İlçe Emniyet Amirliği'ne koşarak yardım istedi.
KİLİTLİ KAPININ ARDINDA KORKUNÇ MANZARA
Çocukların ihbarı üzerine polis ekipleri vakit kaybetmeden adrese ulaştı. Kapının içeriden kilitli olması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından içeri giren polisler, Tutku Burcu Köseoğlu'nu kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu.
Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, genç kadının boğazına aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı evde bileklerini kesmiş halde bulunan yaralı şüpheli Yusuf B. ise ilk müdahalesinin ardından polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı.
CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞTI: 6 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Cinayetin ardından ortaya çıkan detaylar ise infial yarattı. Dini nikahlı eşini öldürdüğü iddia edilen Yusuf B.'nin 6 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi. Şüphelinin, daha önce de Tutku Burcu Köseoğlu'na yönelik şiddet eylemleri nedeniyle cezaevine girdiği ve bir süre önce tahliye edilerek yeniden genç kadının peşine düştüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri ile Cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından genç kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.