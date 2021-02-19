Karabük-Bartın karayolunda şiddetini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Karabük-Bartın karayolunda etkili olan kar yağışının ardından bazı araçlar devrildi, bazı araçlar kara saplandı. Karayolunda kara saplanan araçların yardımına jandarma ve polis koştu. Öte yandan Karabük-Bartın karayolu Soğuksu mevkiinde Özcan Yazıcı idaresindeki 37 ABC 399 plakalı tavuk eti yüklü kamyonet Bartın istikametine seyir halindeyken karşı istikametten gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada yoldan çıkarak devrildi. Sürücü ve yanında bulunan bir yolcu kazayı yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.