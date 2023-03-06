06 Mart 2023, Pazartesi
Kara kış geri döndü! 30'dan fazla ilde başlıyor! Gün gün saat verildi, havalar tersine dönecek!
Soğuk havaların etkisi yurt genelinde giderek artarken kuraklık ve susuzluk tehlikesine karşı vatandaşlar hava durumu raporunu mercek altına aldı. Yayımlanan raporda 30'dan fazla il için fırtına uyarısı yapıldı. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu çevresinde yağış bekleniyor. Peki İstanbul'da kar yağacak mı? Ankara'da kar yağacak mı?
Giriş Tarihi: 06.03.2023 10:30
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15