Kara kış geri döndü! 30’dan fazla ilde başlıyor! Gün gün saat verildi, havalar tersine dönecek!

Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu yayımlayarak 33 ilde için uyarılarda bulundu. Vatandaşlar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçmaları, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması söylendi. Mart ayının ilk günleri yaşanırken kara kış geri döndü. Gün gün saat verildi, havalar tersine dönecek. Peki İstanbul'da kar yağacak mı? Ankara'da kar yağacak mı? İşte 5 günlük hava durumu raporu...