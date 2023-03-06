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Haberler Galeri Kara kış geri döndü! 30'dan fazla ilde başlıyor! Gün gün saat verildi, havalar tersine dönecek!

Kara kış geri döndü! 30'dan fazla ilde başlıyor! Gün gün saat verildi, havalar tersine dönecek!

Soğuk havaların etkisi yurt genelinde giderek artarken kuraklık ve susuzluk tehlikesine karşı vatandaşlar hava durumu raporunu mercek altına aldı. Yayımlanan raporda 30'dan fazla il için fırtına uyarısı yapıldı. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu çevresinde yağış bekleniyor. Peki İstanbul'da kar yağacak mı? Ankara'da kar yağacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2023 10:30
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Kara kış geri döndü! 30’dan fazla ilde başlıyor! Gün gün saat verildi, havalar tersine dönecek!

Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu yayımlayarak 33 ilde için uyarılarda bulundu. Vatandaşlar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçmaları, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması söylendi. Mart ayının ilk günleri yaşanırken kara kış geri döndü. Gün gün saat verildi, havalar tersine dönecek. Peki İstanbul'da kar yağacak mı? Ankara'da kar yağacak mı? İşte 5 günlük hava durumu raporu...

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Kara kış geri döndü! 30’dan fazla ilde başlıyor! Gün gün saat verildi, havalar tersine dönecek!

30'DAN FAZLA İL İÇİN SARI VE TURUNCU KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı belirtilirken 33 il için de sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınlandı.

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Kara kış geri döndü! 30’dan fazla ilde başlıyor! Gün gün saat verildi, havalar tersine dönecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısında Adana, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Malatya, K.Maraş, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis ve Osmaniye illeri yer aldı.

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Kara kış geri döndü! 30’dan fazla ilde başlıyor! Gün gün saat verildi, havalar tersine dönecek!

3 kentte kuvvetli yağış, 30 kentte de kuvvetli rüzgar bekleniyor.

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Kara kış geri döndü! 30’dan fazla ilde başlıyor! Gün gün saat verildi, havalar tersine dönecek!

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçmaları, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.