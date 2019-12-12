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Kar yağacak mı? İstanbul için son dakika kar açıklaması
Geçen yıl 12 Aralık'ta lapa lapa kar yağarken bu yıl İstanbul'da hava 9 derece ve güneşli seyretti. Geçen yıl, lapa lapa kar yağışının görüntülendiği insanların yürümekte dahi zorlandığı Beylikdüzü metrobüs üst geçidinde bugün güneşli hava altında yürüyenler görüntülendi. Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Aralık ayında kar yağışı ihtimali çok düşük." dedi.
Giriş Tarihi: 12.12.2019 16:17 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 16:21
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