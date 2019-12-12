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Kar yağacak mı? İstanbul için son dakika kar açıklaması

Geçen yıl 12 Aralık'ta lapa lapa kar yağarken bu yıl İstanbul'da hava 9 derece ve güneşli seyretti. Geçen yıl, lapa lapa kar yağışının görüntülendiği insanların yürümekte dahi zorlandığı Beylikdüzü metrobüs üst geçidinde bugün güneşli hava altında yürüyenler görüntülendi. Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Aralık ayında kar yağışı ihtimali çok düşük." dedi.

Giriş Tarihi: 12.12.2019 16:17 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 16:21
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Kar yağacak mı? İstanbul için son dakika kar açıklaması

İstanbul Üniversitesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Toros, son 9 yılın en sıcak ve kurak aylar olarak tarihe geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz Kasım ayı çok sıcak ve kurak geçti. 2010 yılı sonrası en sıcak ve kurak ay olarak tarihe geçti. Türkiye genelinde de bu şekilde. 90'lı yıllarda susuz dönemi yaşayanları kasım ayının ve bu ayın yağışsız geçmesi korkutuyor.

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Kar yağacak mı? İstanbul için son dakika kar açıklaması

İstanbul'da yağan yağışların yüzde 15'i Aralık ayında yağıyor. Yüzde 12'si de Kasım ayında yağıyor. Yani İstanbul'a yıl boyunca yağması gereken yağışın çeyreği kasım ve aralık ayında yağıyor.

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Kar yağacak mı? İstanbul için son dakika kar açıklaması

Ancak bu yıl bunu göremiyoruz. Şu an günlük güneşlik bir hava var. Gömlekle dolaşan insanları görüyoruz. Halbuki bu tarihlerde insanların mont içinde soğukla karşı kaşıya kalması gerekiyordu"

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Kar yağacak mı? İstanbul için son dakika kar açıklaması

"İSTANBUL'DA ARALIK AYINDA KAR YAĞIŞI İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK"

Prof. Dr. Toros, "Mevsimsel tahminlere baktığımızda da önümüzdeki günlerin sıcak geçeceği tahminleri yapılıyor. Bundan 10 gün önce İstanbul'da 15 Aralık'ta kar tahminim vardı ancak şu anda baktığımızda İstanbul'da aralık ayında kar yağışı ihtimalinin çok düşük olduğunu görüyoruz.

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Kar yağacak mı? İstanbul için son dakika kar açıklaması

Önümüzdeki çarşamba günü yağış gelebilir ama gelecek yağış da çok düşük olacak. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman ise İstanbul gibi mega şehirlerde su kaynakları çok verimli kullanılması gerekiyor. Şimdiden önümüzdeki dönemler için çözüm arayışlarında olmalıyız" diye konuştu.