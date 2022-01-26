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Haberler Galeri Kar bitti çilesi devam ediyor! Yollar buz pistine döndü vatandaş isyan etti: Yeterli tuzlama yapılmadı

Kar bitti çilesi devam ediyor! Yollar buz pistine döndü vatandaş isyan etti: Yeterli tuzlama yapılmadı

İstanbul'da cuma günü başlayan kar yağışı hayatı felç etti. Tuzlama çalışmalarının yetersiz kalması nedeniyle arabalar yollarda kalırken binlerce vatandaş da evlerine gidemedi. Kar yağışı etkisini kaybetse de çilesi devam ediyor. Yerde kalan kar soğuk havanın da etkisiyle dona dönünce sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar düşme tehlikesi geçirdi.

Giriş Tarihi: 26.01.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 11:49
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Kar bitti çilesi devam ediyor! Yollar buz pistine döndü vatandaş isyan etti: Yeterli tuzlama yapılmadı

Esenyurt'ta kar yağışından sonra sokaklara çıkan vatandaşlar, farklı görüntüler oluşturdu. Kar ve buz kaplı yollarda yürümeye çalışan vatandaşlar kayarak yere düştü. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kar bitti çilesi devam ediyor! Yollar buz pistine döndü vatandaş isyan etti: Yeterli tuzlama yapılmadı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un birçok noktasında kar yağışı başlamıştı. Yağışının en yoğun olduğu ilçelerin başında gelen Esenyurt'ta ise sokağa çıkan vatandaşlar farklı görüntüler oluşturdu. Evlerinden çıkarak işe ve eğlenmeye giden vatandaşlar, kar ve buz kaplı yollarda zor anlar yaşadı. Yolda ayağı kayan vatandaşlar yere düşerken, bazı vatandaşların ise saatlerce emek verip yaptığı kardan adamlar saldırıya uğradı. Vatandaşların güçlükle yaptığı kardan adamlar, sokaktan geçen vatandaşlar tarafından yıkılırken yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kar bitti çilesi devam ediyor! Yollar buz pistine döndü vatandaş isyan etti: Yeterli tuzlama yapılmadı

Maltepe'de sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, buz pistine dönen sokaklarda zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yol kenarındaki duvarlara tutunarak ilerlerken, bazıları da düşmekten kurtulamadı.

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Kar bitti çilesi devam ediyor! Yollar buz pistine döndü vatandaş isyan etti: Yeterli tuzlama yapılmadı

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından İstanbul Valiliği bu sabah için don uyarısında bulunmuştu. Maltepe Fındıklı Mahallesi, Vatan Sokak'tan caddeye inmek isteyen vatandaşlar yerde oluşan buzlu alanda yürürken zor anlar yaşadı. İşlerine gitmek isteyen bazı vatandaşların yürümekte zorlanarak dengesini kaybedip düştüğü görülürken bazılarının ise yol kenarındaki duvarlara tutunarak ilerledikleri görüldü. Vatandaşlar, işlerine gidemediklerini ve yeterince tuzlama yapılmadığını söyledi.

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Kar bitti çilesi devam ediyor! Yollar buz pistine döndü vatandaş isyan etti: Yeterli tuzlama yapılmadı

Şişli'de sabah işe gitmek isteyenler buzlu sokaklarda yürümekte güçlük çekti. Birçok kişi merdiven korkuluklarını tutarak yürüdü.