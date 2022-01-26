HaberlerGaleriKar bitti çilesi devam ediyor! Yollar buz pistine döndü vatandaş isyan etti: Yeterli tuzlama yapılmadı
Kar bitti çilesi devam ediyor! Yollar buz pistine döndü vatandaş isyan etti: Yeterli tuzlama yapılmadı
İstanbul'da cuma günü başlayan kar yağışı hayatı felç etti. Tuzlama çalışmalarının yetersiz kalması nedeniyle arabalar yollarda kalırken binlerce vatandaş da evlerine gidemedi. Kar yağışı etkisini kaybetse de çilesi devam ediyor. Yerde kalan kar soğuk havanın da etkisiyle dona dönünce sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar düşme tehlikesi geçirdi.
Giriş Tarihi: 26.01.2022 09:56Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 11:49