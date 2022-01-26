Kar bitti çilesi devam ediyor! Yollar buz pistine döndü vatandaş isyan etti: Yeterli tuzlama yapılmadı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un birçok noktasında kar yağışı başlamıştı. Yağışının en yoğun olduğu ilçelerin başında gelen Esenyurt'ta ise sokağa çıkan vatandaşlar farklı görüntüler oluşturdu. Evlerinden çıkarak işe ve eğlenmeye giden vatandaşlar, kar ve buz kaplı yollarda zor anlar yaşadı. Yolda ayağı kayan vatandaşlar yere düşerken, bazı vatandaşların ise saatlerce emek verip yaptığı kardan adamlar saldırıya uğradı. Vatandaşların güçlükle yaptığı kardan adamlar, sokaktan geçen vatandaşlar tarafından yıkılırken yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.