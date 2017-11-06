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Kaplan dehşeti

Rusya'nın Baltık Denizi kıyısında bulunan Kaliningrad Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret edenler bir dehşete tanıklık etti.

Giriş Tarihi: 06.11.2017 10:10 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 10:05
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Kaplan dehşeti

Rusya'nın Baltık Denizi kıyısında bulunan Kaliningrad Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret edenler bir dehşete tanıklık etti.

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Kaplan dehşeti

İddialara göre kapısı açık unutulan bir kafesten dışarıya çıkan kaplan o sırada diğer hayvanlara yiyecek dağıtan kadın görevliye saldırdı.

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Kaplan dehşeti

Saldırıya şahit olan ziyaretçiler sandalye, tahta masaları atarak kaplanı uzaklaştırmaya çalıştı.

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Kaplan dehşeti

Kaplan görevlilerin acil müdahalesiyle iğne ile uyuşturularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan kadın görevli tedavi altına alındığı ancak hayati hayati tehlikesinin sürdüğünü açıklandı.

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Kaplan dehşeti

Hayvanat bahçesinin tarihinde böyle bir şeyin ilk kez yaşandığını ve kafesin açık bırakılmasındaki ağır ihmal ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.