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06 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kapıcılar Kralı filminin İbraam'ı son haliyle şaşırttı! Yıllar sonra görüntülendi Kapıcılar Kralı filminin İbraam'ı son haliyle şaşırttı! Yıllar sonra görüntülendi
Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Kapıcılar Kralı'nın çocuk oyuncusu 'İbraam'ın son hali görenleri şaşırttı. Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Kapıcılar Kralı filmiyle Yeşilçam'a damga vuran Hüsnü Yıldız, kapıcı Seyid'in oğlu İbraam karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Bir zamanların çocuk oyuncusunun değişimi şok etti...
Giriş Tarihi: 06.11.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 09:47
Yeşilçam efsaneleri arasında yerini alan Kapıcılar Kralı hala izleyenleri güldürmeyi başarıyor. Efsane replikleri ve sahneleriyle hafızalarda yerini koruyan Kemal Sunal'ın kapıcı Seyyid karakterini canlandırdığı filmde göze çarpan isimlerden biri de Kapıcı Seyyid'in oğlu İbraam'dı.
İşte birbirinden ünlü film ve dizi yıldızı çocukların inanılmaz değişimleri... GALERİ DEVAM EDİYOR
Necat Aslan
Alp Eren Khamis