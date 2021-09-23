Kansere yenik düşen ünlülerin hocası İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi: Ünlülerin hocası Nutku son yolculuğuna uğurlandı. Pankreas kanserine yenik düşerek hayatını kaybeden tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Engin Altan Düzyatan, Şebnem Bozoklu ve Rıza Kocaoğlu gibi pek çok ünlü oyuncunun da öğretmeni olan Nutku'nun ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu.

İHA Giriş Tarihi: 23.09.2021 17:46 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 17:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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