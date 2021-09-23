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Kansere yenik düşen ünlülerin hocası İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi: Ünlülerin hocası Nutku son yolculuğuna uğurlandı. Pankreas kanserine yenik düşerek hayatını kaybeden tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Engin Altan Düzyatan, Şebnem Bozoklu ve Rıza Kocaoğlu gibi pek çok ünlü oyuncunun da öğretmeni olan Nutku'nun ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu.

İHA
Giriş Tarihi: 23.09.2021 17:46 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 17:53
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Kansere yenik düşen ünlülerin hocası İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden emekli öğretim üyesi ve tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku, pankreas kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde geçtiğimiz salı günü hayatını kaybetti.

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Kansere yenik düşen ünlülerin hocası İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

Engin Altan Düzyatan, Şebnem Bozoklu ve Rıza Kocaoğlu gibi pek çok ünlü oyuncunun da öğretmeni olan Prof. Dr. Nutku'nun ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu.

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Kansere yenik düşen ünlülerin hocası İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

Nutku'nun cenazesi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından Karşıyaka'da bulunan Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'ne getirildi. Cenazeye Prof. Dr. Hülya Nutku'nun ailesi, yakınları, öğrencileri ve arkadaşları katıldı.

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Kansere yenik düşen ünlülerin hocası İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

Nutku'nun cenazesi, burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Doğançay Mezarlığı'na götürüldü.

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Kansere yenik düşen ünlülerin hocası İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı