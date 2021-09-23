HaberlerGaleriKansere yenik düşen ünlülerin hocası İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı
Kansere yenik düşen ünlülerin hocası İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Ünlülerin hocası Nutku son yolculuğuna uğurlandı. Pankreas kanserine yenik düşerek hayatını kaybeden tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Engin Altan Düzyatan, Şebnem Bozoklu ve Rıza Kocaoğlu gibi pek çok ünlü oyuncunun da öğretmeni olan Nutku'nun ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu.