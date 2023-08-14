14 Ağustos 2023, Pazartesi
Kanser teşhisi konuldu hayatı karardı! Mide ağrısıyla gittiği hastaneden yüzde 60 engelli çıktı
İstanbul Ataşehir'de yaşayan 33 yaşındaki Alican Karabuğa, mide ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kabusu yaşadı. Patoloji testine göre kanser teşhisi konulan Karabuğa, rapor sonucu çıkmadan apar topar ameliyata alındı. İnce bağırsağının tamamı, midesi, safra kesesi ve pankreasının bir kısmı alınan Karabuga'nın başka bir hastanede kanser olmadığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 14.08.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 10:05
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