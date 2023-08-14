Kanser teşhisi konuldu hayatı karardı! Mide ağrısıyla gittiği hastaneden yüzde 60 engelli çıktı

İKİNCİ TESTTE KANSER ÇIKMADI

Bunun üzerine Alican Karabuğa, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü'nde muayene oldu. Vücudunda kanserli hücre olup olmadığını, varsa ne kadar yayıldığını öğrenmek için görüntüleme işlemi yapıldı. Ancak herhangi bir kanserli hücre tespit edilemedi. Sağlıklı olabileceği ihtimali üzerine büyük mutluluk yaşayan Alican Karabuğa, sonucu doktoru Metin K.'ya bildirdi.

Ancak Metin K. iddiaya göre, hastalığın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve bu sebeple görülemeyebileceğini, mutlaka cerrahi müdahale yapılması gerektiğini söyledi. Ayrıca cerrahi operasyonu her cerrahın yapamayacağını, birçok doktora gidip kafa karıştırmaması gerektiğini ve zor bir cerrahi operasyon olduğundan dolayı bu operasyonu çok sık yapan bir doktora gitmesi gerektiğini de ifade etti. Doktor Metin K., Karabuğa'yı ameliyat için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Prof. Dr. Ender D.'ye yönlendirdi.