Kanlıca sahilinde suyun rengi değişti! “Bu pislikte balık olur mu?”

"BU PİSLİKTE BALIK OLUR MU?"

Çevre sakinleri konuya çözüm getirilmesini istedi. Balıkçı teknesi sahibi Hakan Tören, "Buranın her tarafından lağım akıyor. Gece gündüz bu sorunu yaşıyoruz. Dolayısıyla beraberinde kirlilik geliyor. Burada normalde balık çıkıyor ama bu pislikte balık olur mu? Buna en kısa sürede çare bulunması lazım. Buraya yaşlısı genci herkes geliyor. Çok güzel bir muhit aslında ama denizin hali ortada" diye konuştu.