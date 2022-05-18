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Haberler Galeri Kanlıca sahilinde suyun rengi değişti! “Bu pislikte balık olur mu?”

Kanlıca sahilinde suyun rengi değişti! “Bu pislikte balık olur mu?”

Beykoz Kanlıca sahilinde denizin kıyı kesimindeki suyun rengi griye büründü. Çevredeki balıkçı teknesi sahipleri, deniz altında bulunan kanalizasyon borularının patladığını, deniz yüzeyine lağım çıktığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kıyıdaki kirliliği temizlemediğini iddia etti.

Giriş Tarihi: 18.05.2022 13:34 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 13:41
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Kanlıca Sahilinde suyun rengi değişti! “Bu pislikte balık olur mu?”
Kanlıca Sahilinde suyun rengi değişti! “Bu pislikte balık olur mu?”

Beykoz'da vatandaşların uğrak noktalarından biri olan Kanlıca Sahilinde suyun rengi değişti. Özellikle kıyı kesimlerde suyun renginin griye döndüğü ve beraberinde ağır koku oluşturduğu gözlendi.

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Kanlıca Sahilinde suyun rengi değişti! “Bu pislikte balık olur mu?”
Kanlıca Sahilinde suyun rengi değişti! “Bu pislikte balık olur mu?”

Balıkçı teknesi sahipleri, deniz rengindeki değişimin, deniz altında bulunan kanalizasyon borularının patlamasıyla sızan lağım atığının yüzeye çıkmasıyla olduğunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kıyıdaki kirliliğin temizlenmediğini öne sürdü.

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Kanlıca Sahilinde suyun rengi değişti! “Bu pislikte balık olur mu?”
Kanlıca Sahilinde suyun rengi değişti! “Bu pislikte balık olur mu?”

Suyun renginde yaşanan değişim, vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı.

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Kanlıca Sahilinde suyun rengi değişti! “Bu pislikte balık olur mu?”
Kanlıca Sahilinde suyun rengi değişti! “Bu pislikte balık olur mu?”

"BU PİSLİKTE BALIK OLUR MU?"
Çevre sakinleri konuya çözüm getirilmesini istedi. Balıkçı teknesi sahibi Hakan Tören, "Buranın her tarafından lağım akıyor. Gece gündüz bu sorunu yaşıyoruz. Dolayısıyla beraberinde kirlilik geliyor. Burada normalde balık çıkıyor ama bu pislikte balık olur mu? Buna en kısa sürede çare bulunması lazım. Buraya yaşlısı genci herkes geliyor. Çok güzel bir muhit aslında ama denizin hali ortada" diye konuştu.

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Kanlıca Sahilinde suyun rengi değişti! “Bu pislikte balık olur mu?”
Kanlıca Sahilinde suyun rengi değişti! “Bu pislikte balık olur mu?”