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Kanlıca sahilinde suyun rengi değişti! “Bu pislikte balık olur mu?”
Beykoz Kanlıca sahilinde denizin kıyı kesimindeki suyun rengi griye büründü. Çevredeki balıkçı teknesi sahipleri, deniz altında bulunan kanalizasyon borularının patladığını, deniz yüzeyine lağım çıktığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kıyıdaki kirliliği temizlemediğini iddia etti.
Giriş Tarihi: 18.05.2022 13:34Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 13:41
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Kanlıca Sahilinde suyun rengi değişti! “Bu pislikte balık olur mu?”
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Kanlıca Sahilinde suyun rengi değişti! “Bu pislikte balık olur mu?”
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Kanlıca Sahilinde suyun rengi değişti! “Bu pislikte balık olur mu?”
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Kanlıca Sahilinde suyun rengi değişti! “Bu pislikte balık olur mu?”
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Kanlıca Sahilinde suyun rengi değişti! “Bu pislikte balık olur mu?”