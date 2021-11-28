28 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kanalizasyon hattından gelen sesler harekete geçirdi! Ekipler içeriden çıkanı görünce dehşete düştü

Kanalizasyon hattından gelen sesler harekete geçirdi! Ekipler içeriden çıkanı görünce dehşete düştü

Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde görenleri hayrete düşüren akılalmaz bir olay yaşandı. Ürünlü Mahallesi'ndeki bir evin yakınında bulunan kanalizasyon hattından gelen sesler ekipleri harekete geçirdi. İtfaiye ekipleri, çukurdan çıkanı görünce şoke oldu. Bakın içeriden ne çıktı...

İHA
Giriş Tarihi: 28.11.2021 15:54 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 16:23
  • 1
  • 103
Kanalizasyon hattından gelen sesler harekete geçirdi! Ekipler içeriden çıkanı görünce dehşete düştü

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Ürünlü Mahallesi'nde yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 103
Kanalizasyon hattından gelen sesler harekete geçirdi! Ekipler içeriden çıkanı görünce dehşete düştü

Mahmut Çoban'a ait at, birkaç gün önce aniden ortadan kayboldu.

  • 3
  • 103
Kanalizasyon hattından gelen sesler harekete geçirdi! Ekipler içeriden çıkanı görünce dehşete düştü

Atını her yerde arayan ancak bulamayan çoban, mahalledeki bir evin yakınında bulunan üstü beton ile kapalı kanalizasyon hattından sesler geldiğini öğrendi.

  • 4
  • 103
Kanalizasyon hattından gelen sesler harekete geçirdi! Ekipler içeriden çıkanı görünce dehşete düştü

Bölgeye giden çoban, içeriden gelen seslerin atına ait olduğunu belirledi.

  • 5
  • 103
Kanalizasyon hattından gelen sesler harekete geçirdi! Ekipler içeriden çıkanı görünce dehşete düştü

Atın kanalizasyona nasıl girdiğine anlam veremeyen çoban, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.