02 Nisan 2022, Cumartesi
Kan vermek orucu bozar mı? Kan almak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar neler?
Kan vermek orucu bozar mı? Kan almak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar neler? Onbinlerce kişi bu soruların yanıtlarını sabahın erken saatlerinden itibaren arıyor. Onbir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in ilk günü saatler önce kalkılan sahur ile başladı. Milyonlarca Müslüman, Allah'ın farz kıldığı Ramazan orucunu tutmaya başladı. Orucunu bozmamak için tüm hususlara dikkat eden vatandaşlar birçok sorunun yanıtını arıyor. Peki, kan vermek orucu bozar mı? Kan almak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar neler? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre orucu bozan ve bozmayan durumlar...
Giriş Tarihi: 06.05.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 12:52
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