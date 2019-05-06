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Kan vermek orucu bozar mı? Kan almak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar neler?

Kan vermek orucu bozar mı? Kan almak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar neler? Onbinlerce kişi bu soruların yanıtlarını sabahın erken saatlerinden itibaren arıyor. Onbir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in ilk günü saatler önce kalkılan sahur ile başladı. Milyonlarca Müslüman, Allah'ın farz kıldığı Ramazan orucunu tutmaya başladı. Orucunu bozmamak için tüm hususlara dikkat eden vatandaşlar birçok sorunun yanıtını arıyor. Peki, kan vermek orucu bozar mı? Kan almak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar neler? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre orucu bozan ve bozmayan durumlar...

Giriş Tarihi: 06.05.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 12:52
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Kan vermek orucu bozar mı? Kan almak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar neler?

Ramazan ayının ilk gününe girmiş bulunmaktayız. 5 Mayıs'ın 6 Mayıs'a bağlandığı gece yarısında sahura kalkan Müslümanlar niyet ederek orucunu tutmaya başladı. Allah'ın farz kıldığı Ramazan orucu için Müminler titiz davranıyor. Orucu bozacak veya oruca zarar verecek durumlardan sakınmak için azami gayret gösteren Müslümanlar bazı durumları dikkatle araştırıyor. Bunların başnda da, "Kan vermek orucu bozar mı? Kan almak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar neler?" soruları geliyor. Peki, kan vermek orucu bozar mı? Kan almak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar neler? İşte Ramazan orucu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Kurulu'nun açıklamaları...

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Kan vermek orucu bozar mı? Kan almak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar neler?

KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI? KAN ALMAK ORUCU BOZAR MI?

Kan vermek ve kan almak sağlık durumlarına girmektedir. Her gün binlerce kişi kan vermekte ve kan almakta... Ramazan ayı içerisinde de kan verecek veya alacak olanlar o gün niyetlenip niyetlenmemek için araştırmalar yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, "kan vermek orucu bozar mı" sorusuna şöyle yanıt veriyor;

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Kan vermek orucu bozar mı? Kan almak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar neler?

Ramazan'da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52). Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar. Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivayet vardır. Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.), "Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur." (Ebû Dâvûd, Savm, 28) buyurmuştur. Öte yandan Resûlullah'ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivayet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29). Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu, birinci hadisi "Hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalır." şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.

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Kan vermek orucu bozar mı? Kan almak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar neler?

UNUTARAK YEMEK İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).

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Kan vermek orucu bozar mı? Kan almak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar neler?

CÜNÜPKEN TUTULAN ORUÇ GEÇERLİ MİDİR?

Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372).