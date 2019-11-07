Kan grubuna göre faydalı ve zararlı besinler hangileri? Hangi kan grubu hangi besinleri yemeli? Hangi kan grubu nasıl beslenmeli

Kan gruplarına göre beslenilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, hangi kan gruplarının hangi besinleri alması gerektiğini de açıkladı. Sağlıklı bir yaşam için ilk kural hiç kuşkusuz sağlıklı beslenmedir. Uzmanlar sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirmenin önemini sıkça vurgularken hangi besinleri tüketmeliyiz bunun da altını çiziyorlar. Kan gruplarının etkisiyle besinlerin insan vücuduna katkısı daha fazla oluyor. Peki besinlerin kan grubunuza göre faydalı ya da zararlı olabileceğini biliyor muydunuz? Kan grupları için gıdalar etler. deniz ürünleri, süt ürünleri, yumurtalar, baklagiller, kuruyemişler, hububat, sebzeler, meyveler. yağlar, baharatlar, içecekler adı altında ayrı ayrı sınıflandırılmış durumda.