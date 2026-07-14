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Kan donduran vahşet! Babasını parçalayıp tuvalete gömdü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Duyanları dehşete düşüren olay Kırıkkale'de yaşandı. Çelebi ilçesinde babasını öldürüp cesedini parçalara ayırdıktan sonra evin eklentisinde bulunan tuvalete gömen şahıs, daha sonra babasından 1 gündür haber alınamadığını belirterek ihbarda bulundu. Çelişkili ifadeleri üzerine cinayeti işlediği belirlenen cani ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kan donduran vahşet! Babasını parçalayıp tuvalete gömdü 1

Kırıkkale'de kan donduran bir cinayet ortaya çıktı. Cani evladın babasını öldürdükten sonra yaptıkları tüyler ürpertti.

Kan donduran vahşet! Babasını parçalayıp tuvalete gömdü 2

Olay, Çelebi ilçesine bağlı Karaağaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. (25) isimli şahıs, babası Yusuf Ayan'dan (55) yaklaşık bir gündür haber alamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu.

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Kan donduran vahşet! Babasını parçalayıp tuvalete gömdü 3

İhbarın ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayan'ın bulunması için kapsamlı çalışma yürüttü.

Kan donduran vahşet! Babasını parçalayıp tuvalete gömdü 4

ÇELİŞKİLİ İFADELER SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Soruşturma kapsamında ihbar sahibi Ö.A. ile olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen kişilerin ifadelerine başvuruldu. Ö.A.'nın ifadelerinde çelişkiler tespit edilmesi üzerine ev ve çevresinde yoğunlaştırıldı.

Kan donduran vahşet! Babasını parçalayıp tuvalete gömdü 5

CESET PARÇALARINI TUVALETE GÖMMÜŞ!

Jandarma ekiplerince yapılan aramada, Yusuf Ayan'ın cansız bedenine ait parçalar, ikamet ettiği evin eklentisinde bulunan tuvalette tespit edildi. Ayan'ın cesedinin parçalara ayrıldığı belirlendi.

Kan donduran vahşet! Babasını parçalayıp tuvalete gömdü 6

Olayla ilgili Ö.A'nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Kimliği belirlenen bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kan donduran vahşet! Babasını parçalayıp tuvalete gömdü 7

Cansız bedene ait parçalar, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın tüm yönleriyle ve büyük bir titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

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