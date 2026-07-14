Kan donduran vahşet! Babasını parçalayıp tuvalete gömdü
Duyanları dehşete düşüren olay Kırıkkale'de yaşandı. Çelebi ilçesinde babasını öldürüp cesedini parçalara ayırdıktan sonra evin eklentisinde bulunan tuvalete gömen şahıs, daha sonra babasından 1 gündür haber alınamadığını belirterek ihbarda bulundu. Çelişkili ifadeleri üzerine cinayeti işlediği belirlenen cani ile 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale'de kan donduran bir cinayet ortaya çıktı. Cani evladın babasını öldürdükten sonra yaptıkları tüyler ürpertti.
Olay, Çelebi ilçesine bağlı Karaağaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. (25) isimli şahıs, babası Yusuf Ayan'dan (55) yaklaşık bir gündür haber alamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu.
İhbarın ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayan'ın bulunması için kapsamlı çalışma yürüttü.
ÇELİŞKİLİ İFADELER SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ
Soruşturma kapsamında ihbar sahibi Ö.A. ile olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen kişilerin ifadelerine başvuruldu. Ö.A.'nın ifadelerinde çelişkiler tespit edilmesi üzerine ev ve çevresinde yoğunlaştırıldı.
CESET PARÇALARINI TUVALETE GÖMMÜŞ!
Jandarma ekiplerince yapılan aramada, Yusuf Ayan'ın cansız bedenine ait parçalar, ikamet ettiği evin eklentisinde bulunan tuvalette tespit edildi. Ayan'ın cesedinin parçalara ayrıldığı belirlendi.