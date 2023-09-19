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Kan donduran vahşet! Arkadaşının kafasını kesip dolaba koydu | Köpeğini de baltayla katletti

Bursa'da 7 ay önce işlenen ve 2 kişinin feci şekilde öldürülmesiyle sonuçlanan cinayet olayında kan donduran detaylar ortaya çıktı. İki arkadaşını birden öldüren Ahmet Burak Demir'in, arkadaşı Murat Kutlu'yu evinde 3 kurşunla öldürdükten sonra bıçakla kafasını bedeninden ayırdığı ve buzdolabında sakladığı anlaşıldı.

Giriş Tarihi: 19.09.2023 13:16
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Kan donduran vahşet! Arkadaşının kafasını kesip dolaba koydu | Köpeğini de baltayla katletti

Bursa'da geçtiğimiz Şubat ayında işlenen feci cinayetler, eczacı kalfası Serdar Ergun'un yakınlarının kayıp başvurusu yapmasıyla ortaya çıkmıştı.

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Kan donduran vahşet! Arkadaşının kafasını kesip dolaba koydu | Köpeğini de baltayla katletti

Ergun'dan haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulunmuş ve incelenen mobese görüntülerinden Serdar Ergun'un 16 BT 773 plakalı otomobilinin, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu tespit edilmişti.

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Kan donduran vahşet! Arkadaşının kafasını kesip dolaba koydu | Köpeğini de baltayla katletti

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçmiş ve durdurulan otomobilde, Serdar Ergun'un cesedi bulunmuştu. Sürücü Ahmet Burak Demir hemen gözaltına alınmış ve yapılan sorgulamada iki cinayet birden işlediğini itiraf etmişti.

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Kan donduran vahşet! Arkadaşının kafasını kesip dolaba koydu | Köpeğini de baltayla katletti

ÇİFTE CİNAYET
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ilk sorgusunda Serdar Ergun'u öldürdüğünü itiraf eden Demir, Bursa'daki ev arkadaşı Murat Kutlu'yu da 3 gün önce öldürdüğünü söyledi. Ahmet Burak Demir'in Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'ndeki evine giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Murat Kutlu'nun da cansız bedenini buldu. Demir'in evdeki köpeği de öldürdüğü tespit edilmişti.

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Kan donduran vahşet! Arkadaşının kafasını kesip dolaba koydu | Köpeğini de baltayla katletti

KAFASINI KESİP BUZDOLABINA KOYMUŞ
İstanbul'daki sorgusu tamamlanan ve Bursa'daki cinayetle ilgili olarak Bursa'ya getirilen Demir, ev arkadaşı Murat Kutlu'yu da evinde tartıştıktan sonra belindeki silahı çıkarıp 3 kurşunla öldürdüğü, daha sonra ise mutfaktan aldığı bıçakla kafasını bedeninden ayırarak buzdolabına koyduğu ortaya çıktı.