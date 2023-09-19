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Kan donduran vahşet! Arkadaşının kafasını kesip dolaba koydu | Köpeğini de baltayla katletti
Bursa'da 7 ay önce işlenen ve 2 kişinin feci şekilde öldürülmesiyle sonuçlanan cinayet olayında kan donduran detaylar ortaya çıktı. İki arkadaşını birden öldüren Ahmet Burak Demir'in, arkadaşı Murat Kutlu'yu evinde 3 kurşunla öldürdükten sonra bıçakla kafasını bedeninden ayırdığı ve buzdolabında sakladığı anlaşıldı.