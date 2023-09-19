Kan donduran vahşet! Arkadaşının kafasını kesip dolaba koydu | Köpeğini de baltayla katletti

KAFASINI KESİP BUZDOLABINA KOYMUŞ

İstanbul'daki sorgusu tamamlanan ve Bursa'daki cinayetle ilgili olarak Bursa'ya getirilen Demir, ev arkadaşı Murat Kutlu'yu da evinde tartıştıktan sonra belindeki silahı çıkarıp 3 kurşunla öldürdüğü, daha sonra ise mutfaktan aldığı bıçakla kafasını bedeninden ayırarak buzdolabına koyduğu ortaya çıktı.