Kan donduran vahşet! Koli bandı ile bağladı başından aşağı kezzap döktü

Boşandığı eski kocası tarafından başına kimyasal madde dökülerek ağır yaralanan S.Ç, yaşadığı vahşeti hasta yatağında anlatarak, "Yüzüme bir şey döktü, kafamın üzerine bir şey döktü, sonrasında da ben bayıldım" dedi.

"KIZIMIN BAŞINDAN ASİT DÖKMÜŞ, KIZIMI MAHVETMİŞ"

Yaşanan olayı anlatan talihsiz kadının babası C.Ç (52), "Herhalde tartışmışlar evde, koli bandıyla bağlamış önce çocuğumu. Sonra da darbe etmiş. Ondan sonra kollarını tutarak boğmaya çalışmış. Ardından da kafasından aşağı komple bu asit dökmüş. Çocuğumun yüzü, gözleri bütün yanmış. Kör olmuş çocuğum. Mahvetmiş çocuğumu, çok kötü. Şu anda doktorlar müdahale ediyor. Yüzde 1 umut bekliyoruz gözlerinin görmesi için" dedi.

Saldırgan şahsın en büyük cezayı almasını isteyen baba C.Ç, "Onun da en büyük cezayı almasını istiyorum. Çıkartmasınlar böylelerini içerden. Çocuğumu mahvettiler, ciğerimi yaktılar. Kızım şuanda yoğun bakımda durumu kötü. Sağ olsun doktorlarımız hepsi ilgileniyor" ifadelerini kullandı.