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23 Temmuz 2020, Perşembe
Kamyon devrildi tonlarca karpuz yere saçıldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi, kasasındaki 13 ton karpuz araziye saçıldı.
Giriş Tarihi: 23.07.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 16:47
Kamyon devrildi tonlarca karpuz saçıldı
Kamyon devrildi tonlarca karpuz saçıldı
Kamyon devrildi tonlarca karpuz saçıldı
Kamyon devrildi tonlarca karpuz saçıldı
Kamyon devrildi tonlarca karpuz saçıldı