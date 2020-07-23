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Haberler Galeri Kamyon devrildi tonlarca karpuz yere saçıldı

Kamyon devrildi tonlarca karpuz yere saçıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi, kasasındaki 13 ton karpuz araziye saçıldı.

Giriş Tarihi: 23.07.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 16:47
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Kamyon devrildi tonlarca karpuz saçıldı
Kamyon devrildi tonlarca karpuz saçıldı

Kaza, sabah saatlerinde İslahiye-Nurdağı karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi.

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Kamyon devrildi tonlarca karpuz saçıldı
Kamyon devrildi tonlarca karpuz saçıldı

Nurdağı'ndan yüklediği 13 ton karpuzu Hatay'a götüren İbrahim Yıldız (63) yönetimindeki 31 HZ 106 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıktı ve bariyerlere çarparak yol kenarındaki araziye devrildi.

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Kamyon devrildi tonlarca karpuz saçıldı
Kamyon devrildi tonlarca karpuz saçıldı

Sürücünün yara almadığı kazada, devrilerek hasar gören kamyonun kasasındaki karpuzlar da araziye savruldu.

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Kamyon devrildi tonlarca karpuz saçıldı
Kamyon devrildi tonlarca karpuz saçıldı

Araziye saçılan karpuzlar, çağırılan başka bir kamyonla Hatay'a gönderilirken, kaza yapan kamyon ise çekici ile kaldırıldı.

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Kamyon devrildi tonlarca karpuz saçıldı
Kamyon devrildi tonlarca karpuz saçıldı