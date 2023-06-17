Kalyon Vakfı'ndan Vaniköy Camii açıklaması: Çocuklarımıza verdiğimiz sözü tuttuk

Kasım 2020'de ahşap çatısı ve müştemilatı yanarak kullanılamaz hale gelen Vaniköy Camisi, Kalyon Vakfı tarafından yaklaşık 2,5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı. Vaniköy Camii'nin açılışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan Projeyi gönüllü olarak üstlenen Kalyon Vakfı'na teşekkürlerini iletti. Kalyon Vakfı'ndan Vaniköy Camii ile ilgili yapılan video paylaşımlı Twitter açıklamasında, "Dişimizi tırnağımıza kattık. Hiç durmadık. Çocuklarımıza verdiğimiz sözü tuttuk ve Vaniköy Camii'yi aslına uygun olarak ihya ettik" ifadelerine yer verildi.