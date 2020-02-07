Kalp sağlığına iyi gelen besinler nelerdir?

ÇİKOLATA

İçindeki kakao miktarı en az yüzde 75 (hatta mümkünse yüzde 85) olan bitter çikolata sadece stresle mücadele etmez aynı zamanda kalbiniz için de çok faydalıdır. ABD'de yapılan bir araştırma günde 170 gram çikolata yemenin kötü kolesterolü düşürdüğünü ortaya koymuş. Kakaoda bulunan fenol maddesi de antiseptik ve antienflamatuar özelliğiyle kalp hastalığı riskinizi düşürüyor ve damarlarınızda tıkanıklığa neden olan maddelerin tutulmasını önlüyor.