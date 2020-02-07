Kalp sağlığına iyi gelen besinler nelerdir?
Mutfaklarımızda bulunan birçok besinin kalp ve damar sağlığına pek çok faydası bulunuyor. Tıbbi tedavilerin yanı sıra besinler de kalp sağlığını korumada oldukça önemli. Kalp sağlığı için uzmanlar tüketmemiz gereken besinleri açıkladı. İşte kalp sağlığına iyi gelen besinler...
Giriş Tarihi: 07.02.2020 02:00 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 02:00
Kalp sağlığına iyi gelen besinler nelerdir?
Kalbinizi seviyorsanız bol bol tüketmeniz gereken 43 gıda! İşte adeta ömür uzatan süper gıdalar listesi ve faydalı...
Kalp sağlığına iyi gelen besinler nelerdir?
ZEYTİNYAĞI
LDL'yi düşürmeye yardımcı olan bir diğer güçlü antioksidan deposu da zeytinyağıdır. Üstelik zeytinyağı kötü kolesterolünüzü düşürürken iyi kolesterol HDL'nizin seviyesini etkilemez.
Kalp sağlığına iyi gelen besinler nelerdir?
BROKOLİ
B vitamini ve folik asit yüklü brokolinin stres, kaygı, panik ve hatta depresyona iyi geldiği keşfedilmiş. Birkaç dakika buharda pişirdiğiniz brokolilerinizi zeytinyağı, limon ve pul biberden oluşan sosunuzla lezzetlendirip muhteşem bir yemek hazırlayabilirsiniz.
Kalp sağlığına iyi gelen besinler nelerdir?
BADEM
B2 ve E vitamini ile magnezyum ve çinko deposu olan badem kalbiniz için en yararlı besinlerin başında geliyor. Günde bir avuç badem yemek aynı zamanda serotonin salgılamanızı sağlayarak ruh halinize de iyi geliyor.
Kalp sağlığına iyi gelen besinler nelerdir?
ÇİKOLATA
İçindeki kakao miktarı en az yüzde 75 (hatta mümkünse yüzde 85) olan bitter çikolata sadece stresle mücadele etmez aynı zamanda kalbiniz için de çok faydalıdır. ABD'de yapılan bir araştırma günde 170 gram çikolata yemenin kötü kolesterolü düşürdüğünü ortaya koymuş. Kakaoda bulunan fenol maddesi de antiseptik ve antienflamatuar özelliğiyle kalp hastalığı riskinizi düşürüyor ve damarlarınızda tıkanıklığa neden olan maddelerin tutulmasını önlüyor.