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Haberler Galeri Kahvaltıya ne hazırlasam derdi bitti! Misafirlerinize, ailenize anne elinden çıkmış yalancı su böreği tarifi...

Kahvaltıya ne hazırlasam derdi bitti! Misafirlerinize, ailenize anne elinden çıkmış yalancı su böreği tarifi...

Tavada yalancı su böreği, su böreğinin lezzetini özlemiş olanlar için harika bir alternatif sunar. Geleneksel su böreğinin hazırlanması zaman alıcı ve dikkat isteyen bir süreç olabilir, bu nedenle evde yapmaktan kaçınılabilir. Ancak tavada yalancı su böreği, su böreği tadını basit malzemelerle ve kısa sürede elde etmenizi sağlar. Özellikle kahvaltı gibi öğünlerde tercih edilen su böreği, bu pratik tarifle ev mutfağında kolayca yapılabilir.

Giriş Tarihi: 23.09.2023 22:09
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Kahvaltıya ne hazırlasam derdi bitti! Misafirlerinize, ailenize anne elinden çıkmış yalancı su böreği tarifi...

Tavada yalancı su böreği, su böreğinin lezzetini özlemiş olanlar için harika bir alternatif sunar. Geleneksel su böreğinin hazırlanması zaman alıcı ve dikkat isteyen bir süreç olabilir, bu nedenle evde yapmaktan kaçınılabilir. Ancak tavada yalancı su böreği, su böreği tadını basit malzemelerle ve kısa sürede elde etmenizi sağlar. Özellikle kahvaltı gibi öğünlerde tercih edilen su böreği, bu pratik tarifle ev mutfağında kolayca yapılabilir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kahvaltıya ne hazırlasam derdi bitti! Misafirlerinize, ailenize anne elinden çıkmış yalancı su böreği tarifi...

TAVADA YALANCI SU BÖREĞİ

Malzemeler;

3 adet yufka,

1 kâse peynir,

Sıvı yağ

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Kahvaltıya ne hazırlasam derdi bitti! Misafirlerinize, ailenize anne elinden çıkmış yalancı su böreği tarifi...

Sosu için:

Yarım su bardağı süt,

1 çay bardağı sıvı yağ,

3 yemek kaşığı yoğurt

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Kahvaltıya ne hazırlasam derdi bitti! Misafirlerinize, ailenize anne elinden çıkmış yalancı su böreği tarifi...

Yapılışı:

Uygun bir kabın içerisine sos malzemelerini alın ve güzelce çırpın. Tavanızı tereyağı ile güzelce yağlayın ilk yufkayı serip kenarlarını dışarıya salın. Kalan yufkaları 6 eşit parçaya bölüp toplam 12 parça yufka elde edin.

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Kahvaltıya ne hazırlasam derdi bitti! Misafirlerinize, ailenize anne elinden çıkmış yalancı su böreği tarifi...

Yufka parçalarını tek tek sosa batırıp aralarına peynir serperek tavaya yerleştirin. Her aşamada kenardan taşan yufkayı bir sonraki yufkanın üzerine kapatın. Kalan sosu da son olarak üzerinde gezdirin ve tavanın kapağını kapatın. 10 dakika boyunca orta- kısık ateşte kapağı kapalı biçimde pişirin.