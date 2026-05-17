Kahramanmaraş’ta yürek yakan facia! Evlat acısına dayanamayan baba ölüme gitti
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde evinde oyun oynarken çekyattan düşen 4 yaşındaki Bertuğ Yiğit Karaca, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Evlat acısıyla sarsılan baba Fetullah Karaca ise oğlunun ölüm haberinin ardından hastaneden ayrıldıktan sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan olayda, talihsiz baba ve oğlu yan yana son yolculuklarına uğurlandı.
Andırın ilçesinde yaşayan Habibe ve Fetullah Karaca çiftinin 4 yaşındaki oğulları Bertuğ Yiğit Karaca, 13 Mayıs'ta evde oyun oynadığı sırada çekyattan baş üstü düşerek ağır yaralandı.
ÇEKYATTAN DÜŞÜŞLE BAŞLAYAN ACI SÜREÇ
İlk olarak Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Bertuğ, beyninde su toplandığının belirlenmesi üzerine KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan minik çocuk, 15 Mayıs akşamı doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
EVLAT ACISIYLA HASTANEDEN AYRILDI
Oğlunun ölüm haberiyle yıkılan 39 yaşındaki Fetullah Karaca, hastanede sinir krizi geçirdi. Bir süre sonra ailesine haber vermeden hastaneden ayrılan Karaca'dan uzun süre haber alınamadı.
Yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler, Onikişubat ilçesi Yeniyapan Mahallesi Geçit Deresi mevkiinde Karaca'nın kullandığı otomobilin köprüden dereye uçtuğunu belirledi. Kazada Fetullah Karaca'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.
BABA VE OĞULA SON VEDA
Kazada hayatını kaybeden Fetullah Karaca ile oğlu Bertuğ Yiğit Karaca'nın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Andırın'a getirildi.
Yeşilyurt Mahalle Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları dinmedi. Ayrı ayrı kılınan cenaze namazlarının ardından baba ve oğlu, dualar eşliğinde yan yana toprağa verildi.