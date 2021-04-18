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Kahraman Mehmetçik’ten Ramazan mesajı! Kahramanlar elleri tetikte vatan nöbetinde

Eren-10 Operasyonları kapsamında terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu. Zorlu şartlar altında kahramanca bir mücadele ortaya koyan Mehmetçik; ara, bul, yok et anlayışıyla teröristlere adeta göz açtırmıyor. A Haber ekibi de Şırnak'ta görev yapan o kahramanları ziyaret etti. Namaz Dağı Üs Bölgesinde görevli komandolar, A Haber aracılığıyla Türkiye'ye Ramazan mesajı gönderdi.

A Haber
Giriş Tarihi: 18.04.2021 11:37 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 11:52
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Kahraman Mehmetçik’ten Ramazan mesajı! Kahramanlar elleri tetikte vatan nöbetinde

Eren-10 Operasyonları kapsamında terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu. Zorlu şartlar altında kahramanca bir mücadele ortaya koyan Mehmetçik; ara, bul, yok et anlayışıyla teröristlere adeta göz açtırmıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kahraman Mehmetçik’ten Ramazan mesajı! Kahramanlar elleri tetikte vatan nöbetinde

A Haber ekibi de Şırnak'ta görev yapan o kahramanları ziyaret etti.

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Kahraman Mehmetçik’ten Ramazan mesajı! Kahramanlar elleri tetikte vatan nöbetinde

Namaz Dağı Üs Bölgesinde görevli komandolar, A Haber aracılığıyla Türkiye'ye Ramazan mesajı gönderdi.

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Kahraman Mehmetçik’ten Ramazan mesajı! Kahramanlar elleri tetikte vatan nöbetinde

İşte o mesajlar...

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Kahraman Mehmetçik’ten Ramazan mesajı! Kahramanlar elleri tetikte vatan nöbetinde

-Başta ailem olmak üzere tüm Türkiye'nin Ramazan bayramını kutlar hayırlara vesile olmasını dilerim. Herkesten dua bekliyoruz, bizden dualarını eksik etmesinler.