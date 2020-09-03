Kahin Baba Vanga’nın korkunç kehaneti! Asya ve Avrupa'da yaşanacak...

Kahin Baba Vanga, kehanetleriyle dünyaya bugün bile korku salmaya devam ediyor. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen günümüzde bile birçok kehaneti gerçekleşen Baba Vanga'nın 2019 yılı için taş üstünde taş kalmayacak sözleri dikkat çekti. Asya'da yaşanacak büyük bir tsunamiden bahseden ünlü kahin yaşanacak ekonomik kriz nedeniyle Avrupa'nın çökeceğini söylemişti. İşte Türkiye hakkında da önemli kehanetlerde bulunan Baba Vanga'nın o sözde kehanetleri…