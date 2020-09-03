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Kahin Baba Vanga’nın korkunç kehaneti! Asya ve Avrupa'da yaşanacak...

Kahin Baba Vanga, kehanetleriyle dünyaya bugün bile korku salmaya devam ediyor. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen günümüzde bile birçok kehaneti gerçekleşen Baba Vanga'nın 2019 yılı için taş üstünde taş kalmayacak sözleri dikkat çekti. Asya'da yaşanacak büyük bir tsunamiden bahseden ünlü kahin yaşanacak ekonomik kriz nedeniyle Avrupa'nın çökeceğini söylemişti. İşte Türkiye hakkında da önemli kehanetlerde bulunan Baba Vanga'nın o sözde kehanetleri…

Giriş Tarihi: 03.09.2020 01:09 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 01:10
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Kahin Baba Vanga’nın korkunç kehaneti! Asya ve Avrupa'da yaşanacak...

Baba Vanga, Nostradamus'tan sonra belki de tarihteki gelmiş geçmiş en büyük kahin. Bugünkü Makedonya'nın Sutrimitsa köyünde, Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde 1911'de doğan Vanga Nine; 16 yaşında bir yıldırım çarpması sonucu gözlerini yitirdi, ancak "vizyon görme" yeteneği kazandı. Yani iddialara göre, tıpkı TV izler gibi gelecekten parça parça görüntüler görüyordu.

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Kahin Baba Vanga’nın korkunç kehaneti! Asya ve Avrupa'da yaşanacak...

Birçok tahmini doğru çıkan Baba Vanga'nın ünü büyüdükçe büyüdü. Devlet görevlilerinden sıradan insanlara dek kapısındaki kuyruk uzadıkça uzadı. Hitler ve eski Bulgaristan başbakanı Todor Jivkov bizzat bu kahinle görüştü, eski Rus istihbarat servisi KGB ajanları ise sık sık Vanga Nine'yi gelecekten haber almak için ziyarete geliyordu. 1996'da hayata gözlerini yuman Baba Vanga'nın gerçekleşmiş 7 kehanetini sizler için derledik.

Peki Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri neler? 2019'da dünyayı neler bekliyor?

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Kahin Baba Vanga’nın korkunç kehaneti! Asya ve Avrupa'da yaşanacak...

Baba Vanga'nın kehanetlerinde 11 Eylül saldırıları, IŞİD'in kurulması, Brexit süreci gibi pek çok olayı önceden ön gördüğü biliniyor.

Tarihi öneme sahip bu olayları gelecekle ilgili kehanetlerinde aktaran kahin 1996 yılında yaşamını kaybetti ancak hala her sene onun tahminleri konuşuluyor.

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Kahin Baba Vanga’nın korkunç kehaneti! Asya ve Avrupa'da yaşanacak...

12 yaşında görme yetisini kaybeden Bulgar kahinin 2019 kehanetleri hiç iç açıcı değil. Kahin'in dünyanın sonunun geleceğini söylediği 5079 yılına kadar sayısız kehaneti var.

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Kahin Baba Vanga’nın korkunç kehaneti! Asya ve Avrupa'da yaşanacak...

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e bir suikast girişimi düzenlenecek! Üstelik bu güvenlik ekibi içerisindeki bir hain tarafından gerçekleştirilecek. Başarılı olup olmayacağı konusunda bir görüş yok ancak Putin'in dikkat etmesi lazım.