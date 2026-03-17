Kağıthane'de silahlı saldırı: "Ne bakıyorsun diyince ayaklarına sıktık"

"KARDEŞİMİN OLAYLA İLGİSİ YOK"

Olayla ilgili konuşan H.K.'nin ağabeyi B.M.K. (25), "Kardeşim iş çıkışında mesaiden döndüğünde atölyeye takımlarını indirmek için hamle yaptığında o sokakta bir olay yaşanıyor. Başka bir şahısla tartışma yaşanıyor ama benim kardeşimin ne olayla, ne konuyla, ne şahıslarla hiçbir alakası yoktur. Sonrasında üstünü değiştirmek için atölyeye gelip çıktığında caddeden aşağıya iniyor. Caddeden aşağı inerken de motorcuların bunu takip ettiğini fark ediyor. Burada aşağı inerken onları görüyor ama benimle alakası olmadığını düşünerek elleri cebinde soğuk olduğu için evine hızlı bir şekilde gelmeye çalışıyor. O sırada motorcuların bunu takipte olduklarını görüyor. Önünü kesiyorlar. Önünü kestiklerinde 'Sen yukarıdaki yeşil montluyu tanıyor musun' diyor. O da diyor ki 'Ben ne seni tanırım ne de yeşil montluyu tanırım' diyor. Sonrasında yaşanan konuşma da şu şekilde. Soruyor, 'Ben tanımıyorum' diyor. Onlar da 'Biz onu şöyle yapacağız, böyle yapacağız kardeşim' diyor. Kardeşim ise, 'Ne seni tanırım ne de anlattığınız kişiyi tanırım. Ben camcıyım, işimden çıktım, evime gidiyorum' diye konuşuyor. Sonrasında 'Tamam abi' diyorlar. Çöp arabası döndükten sonra bir boş anı yakalıyorlar. Kardeşim şu istikamette yürürken arkasından 2 el ateş ediyorlar. Biri bacağına atılıyor; diğer kurşun da hasbelkader atılıyor. Neresine geleceği tahmin bile edilmiyor ama ikisi de bacağına saplanıyor. Bu durumda ölebilirdi. Sonuna kadar da şikayetçiyiz" dedi.